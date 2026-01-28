मारुति सुजुकी Q3 नतीजे: मुनाफे में 4% की बढ़ोतरी, रिकॉर्ड बिक्री के बावजूद शेयरों में दिखा भारी उतार-चढ़ाव

मारुति सुजुकी Q3 नतीजे: मुनाफे में 4% की बढ़ोतरी, रिकॉर्ड बिक्री के बावजूद शेयरों में दिखा भारी उतार-चढ़ाव
मारुति सुजुकी का Q3 मुनाफा 4% बढ़ा, रिकॉर्ड बिक्री हुई; हालांकि मार्जिन दबाव और एकमुश्त लाभ के कारण शेयरों में उतार-चढ़ाव दिखा.
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए. कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 4% बढ़कर 3,794 करोड़ रुपये रहा. हालांकि, इस मुनाफे में पिछले साल के श्रम कानूनों से जुड़ा 593.9 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ भी शामिल है.
रेवेन्यू में 29% का जोरदार उछाल
मारुति सुजुकी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू इस तिमाही में उम्मीद से बेहतर रहा. कंपनी ने 49,891.5 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि (38,752.3 करोड़ रुपये) के मुकाबले 29% अधिक है. बाजार विश्लेषकों ने करीब 49,593 करोड़ रुपये के रेवेन्यू का अनुमान लगाया था, जिसे कंपनी ने सफलतापूर्वक पार कर लिया.
बिक्री के टूटे सारे रिकॉर्ड
कंपनी के लिए यह तिमाही बिक्री के लिहाज से ऐतिहासिक रही. हालिया GST सुधारों (छोटी कारों पर 18% स्लैब) के बाद बाजार में आई तेजी का मारुति को सीधा फायदा मिला.
- घरेलू बिक्री: कंपनी ने अब तक की सबसे ज्यादा तिमाही घरेलू बिक्री 5,64,669 यूनिट दर्ज की.
- निर्यात: मारुति ने 1,03,100 यूनिट्स का निर्यात किया.
- कुल बिक्री: कुल मिलाकर कंपनी ने 6,67,769 वाहन बेचे.
विशेष रूप से, मारुति ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara का यूरोप को निर्यात शुरू कर दिया है, जिसे जल्द ही भारतीय बाजार में भी उतारा जाएगा.
शेयर बाजार में 'हाई वोल्टेज' ड्रामा
नतीजों के ऐलान के बाद मारुति के शेयरों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखी गई. परिणाम आते ही शेयर 4% गिरकर 14,431 रुपये पर आ गया, लेकिन कुछ ही देर में निचले स्तर से 6% की रिकवरी दिखाते हुए 15,294 रुपये तक जा पहुंचा. हालांकि, दिन के अंत में मार्जिन दबाव और भविष्य की ग्रोथ को लेकर निवेशकों की चिंता के कारण शेयर फिर से दबाव में दिखा. वर्तमान में कंपनी का मार्केट कैप करीब 4.69 लाख करोड़ रुपये है.
यद्यपि मारुति ने बिक्री और रेवेन्यू के मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत और भविष्य में मार्जिन बनाए रखने की चुनौती निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर रही है. विदेशी निवेशकों (FIIs) की हिस्सेदारी 15.76% पर स्थिर बनी हुई है.
