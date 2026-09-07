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कार खरीदने वालों को बड़ा झटका! Maruti Suzuki ने त्योहारों से ठीक पहले बढ़ाए गाड़ियों के दाम, चेक करें डिटेल्स

नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को अपनी कुछ चुनिंदा गाड़ियों की कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी करने का बड़ा ऐलान किया है. नई दरें इसी महीने यानी सितंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं. कच्चे माल की लगातार बढ़ती लागत और महंगाई के दबाव को देखते हुए कंपनी ने पिछले चार महीनों में यह तीसरी बार गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं.

लागत और महंगाई का दोहरा दबाव

शेयर बाजार को दी गई जानकारी में मारुति सुजुकी ने बताया कि कंपनी पिछले कई महीनों से आंतरिक स्तर पर लागत में कटौती करके इस बढ़ते बोझ को खुद संभालने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, महंगाई का दबाव अब काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है. लगातार खराब होते लागत परिवेश के कारण कंपनी को मजबूरी में इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ का एक हिस्सा बाजार और ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है. कंपनी का कहना है कि उसने यह वृद्धि इस तरह की है ताकि आम खरीदारों की जेब पर कम से कम असर पड़े.

टाटा मोटर्स और हुंडई ने भी बढ़ाए दाम

ऑटो सेक्टर में केवल मारुति ही नहीं, बल्कि अन्य बड़ी कंपनियां भी इनपुट कॉस्ट (कच्चे माल की लागत) बढ़ने की वजह से दाम बढ़ा रही हैं. टाटा मोटर्स ने भी 1 सितंबर से अपनी पैसेंजर गाड़ियों (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक) की कीमतों में ₹25,000 तक की बढ़ोतरी की है. वहीं, हुंडई मोटर इंडिया ने भी अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 1 फीसदी तक का इजाफा किया है. त्योहारी सीजन से ठीक पहले दिग्गज कंपनियों के इस फैसले से नई कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों का बजट बढ़ सकता है.