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कार खरीदने वालों को बड़ा झटका! Maruti Suzuki ने त्योहारों से ठीक पहले बढ़ाए गाड़ियों के दाम, चेक करें डिटेल्स

मारुति सुजुकी ने बढ़ती लागत के कारण चुनिंदा कारों की कीमतें ₹20,000 तक बढ़ा दी हैं, जो इसी सितंबर से लागू होंगी.

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मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 3:59 PM IST

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नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को अपनी कुछ चुनिंदा गाड़ियों की कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी करने का बड़ा ऐलान किया है. नई दरें इसी महीने यानी सितंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं. कच्चे माल की लगातार बढ़ती लागत और महंगाई के दबाव को देखते हुए कंपनी ने पिछले चार महीनों में यह तीसरी बार गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं.

लागत और महंगाई का दोहरा दबाव
शेयर बाजार को दी गई जानकारी में मारुति सुजुकी ने बताया कि कंपनी पिछले कई महीनों से आंतरिक स्तर पर लागत में कटौती करके इस बढ़ते बोझ को खुद संभालने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, महंगाई का दबाव अब काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है. लगातार खराब होते लागत परिवेश के कारण कंपनी को मजबूरी में इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ का एक हिस्सा बाजार और ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है. कंपनी का कहना है कि उसने यह वृद्धि इस तरह की है ताकि आम खरीदारों की जेब पर कम से कम असर पड़े.

टाटा मोटर्स और हुंडई ने भी बढ़ाए दाम
ऑटो सेक्टर में केवल मारुति ही नहीं, बल्कि अन्य बड़ी कंपनियां भी इनपुट कॉस्ट (कच्चे माल की लागत) बढ़ने की वजह से दाम बढ़ा रही हैं. टाटा मोटर्स ने भी 1 सितंबर से अपनी पैसेंजर गाड़ियों (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक) की कीमतों में ₹25,000 तक की बढ़ोतरी की है. वहीं, हुंडई मोटर इंडिया ने भी अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 1 फीसदी तक का इजाफा किया है. त्योहारी सीजन से ठीक पहले दिग्गज कंपनियों के इस फैसले से नई कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों का बजट बढ़ सकता है.

शेयर बाजार में तेजी और मांग बरकरार
कीमतें बढ़ने की खबर के बावजूद शेयर बाजार में मारुति सुजुकी के प्रति निवेशकों का भरोसा मजबूत दिखा. सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे बीएसई (BSE) पर मारुति सुजुकी के शेयर 0.6 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹12,774.95 पर कारोबार कर रहे थे. विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ती लागत ऑटो कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन मजबूत मांग और त्योहारी सीजन के चलते बाजार में गाड़ियों की रफ्तार बने रहने की उम्मीद है.

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