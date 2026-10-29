ऑटो सेक्टर में मारुति सुजुकी की बड़ी छलांग, 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें भेजीं विदेश; जानें पूरी डिटेल
मारुति सुजुकी ने अगस्त 2025 से अब तक 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन एक्सपोर्ट किए, भारतीय ईवी निर्यात में 93% हिस्सेदारी की हासिल.
Published : October 29, 2026 at 2:00 PM IST
नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के ग्लोबल मार्केट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. कंपनी ने गुरुवार को आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त 2025 में वैश्विक शिपमेंट शुरू होने के बाद से लेकर अक्टूबर 2026 तक उसने कुल 50,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात कर लिया है. मारुति सुजुकी की इस बड़ी कामयाबी ने वैश्विक स्तर पर भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की साख को काफी मजबूत किया है.
भारतीय ईवी एक्सपोर्ट बाजार में मारुति का एकतरफा कब्जा
घरेलू बाजार में दबदबा बनाने के बाद मारुति सुजुकी अब भारतीय इलेक्ट्रिक वाहनों को विदेशी बाजारों में पहुंचाने में भी सबसे आगे निकल गई है. कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2026 में अप्रैल से सितंबर के बीच भारत से निर्यात किए गए कुल इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों में अकेले मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी लगभग 93 प्रतिशत रही है. यह आंकड़ा साफ तौर पर दिखाता है कि भारत से ग्लोबल मार्केट में जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों में कंपनी का एकतरफा कब्जा है.
दुनिया के 50 देशों में पहुंची मेड-इन-इंडिया 'e VITARA'
कंपनी वर्तमान में अपनी पहली ग्लोबल इलेक्ट्रिक एसयूवी 'e VITARA' का निर्यात दुनिया के करीब 50 देशों में कर रही है. इनमें ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और खुद सुजुकी का घरेलू बाजार माने जाने वाला जापान जैसे बड़े और प्रमुख देश शामिल हैं. कंपनी के अनुसार, यूरोप वर्तमान में उसका सबसे बड़ा विदेशी बाजार बना हुआ है. इस शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन अगस्त 2025 में गुजरात के हंसलपुर स्थित प्लांट में शुरू हुआ था, और आने वाले समय में इसे दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में बेचने का लक्ष्य रखा गया है.
ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बना गुजरात का हंसलपुर प्लांट
मारुति सुजुकी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने बताया कि गुजरात का हंसलपुर प्लांट सुजुकी की पहली वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक कार (BEV) का इकलौता प्रोडक्शन हब है. कंपनी ने इस प्लांट में कुल 25,288.7 करोड़ रुपये का निवेश किया है. हाल ही में इस आधुनिक प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 10 लाख गाड़ियां कर दिया गया है. इसी के साथ यह पूरी दुनिया में एक ही जगह पर इतनी बड़ी उत्पादन क्षमता हासिल करने वाला सुजुकी का पहला प्लांट बन गया है. वित्त वर्ष 2025-26 में मारुति सुजुकी के कुल विदेशी निर्यात में अकेले इसी प्लांट का आधा योगदान रहा है.
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