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ऑटो सेक्टर में मारुति सुजुकी की बड़ी छलांग, 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें भेजीं विदेश; जानें पूरी डिटेल

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के ग्लोबल मार्केट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. कंपनी ने गुरुवार को आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त 2025 में वैश्विक शिपमेंट शुरू होने के बाद से लेकर अक्टूबर 2026 तक उसने कुल 50,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात कर लिया है. मारुति सुजुकी की इस बड़ी कामयाबी ने वैश्विक स्तर पर भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की साख को काफी मजबूत किया है.

भारतीय ईवी एक्सपोर्ट बाजार में मारुति का एकतरफा कब्जा

घरेलू बाजार में दबदबा बनाने के बाद मारुति सुजुकी अब भारतीय इलेक्ट्रिक वाहनों को विदेशी बाजारों में पहुंचाने में भी सबसे आगे निकल गई है. कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2026 में अप्रैल से सितंबर के बीच भारत से निर्यात किए गए कुल इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों में अकेले मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी लगभग 93 प्रतिशत रही है. यह आंकड़ा साफ तौर पर दिखाता है कि भारत से ग्लोबल मार्केट में जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों में कंपनी का एकतरफा कब्जा है.