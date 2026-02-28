ETV Bharat / business

वैश्विक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में गिरावट; सेंसेक्स और निफ्टी साप्ताहिक आधार पर 1.5% टूटे

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा. वैश्विक तनाव और अंतरराष्ट्रीय संकेतों के दबाव में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ बंद हुए. अगर पूरे हफ्ते की बात करें, तो बाजार करीब 1.5% नीचे गिर गया. शुक्रवार, 27 फरवरी को बाजार में भारी बिकवाली देखी गई. सेंसेक्स 961 अंक गिरकर 81,287 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 317 अंक टूटकर 25,178 के स्तर पर आ गया. निवेशकों में इस बात को लेकर डर है कि वैश्विक स्तर पर चल रही खींचतान का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है. गिरावट के मुख्य कारण

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ हुई बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. इससे तेल की कीमतों और वैश्विक स्थिरता को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है, जिसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा. विदेशी निवेशकों की बिकवाली: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय बाजार से बड़े पैमाने पर पैसा निकाला है. अकेले शुक्रवार को ही उन्होंने भारी बिकवाली की, जिससे बाजार संभल नहीं पाया. वैश्विक संकेत: अमेरिका में ब्याज दरों और व्यापार नीतियों को लेकर जारी असमंजस ने भी निवेशकों के उत्साह को ठंडा कर दिया है.