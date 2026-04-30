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बाजार की कमजोर शुरुआत, निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट

मुंबई : अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रवैए की वजह से गुरुवार को निफ्टी 50 और सेंसेक्स की शुरुआत गिरावट से हुई. बाजार पर इसका दबाव देखा जा सकता है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 821.79 अंक गिरकर 76,674.57 पर आ गया, जबकि निफ्टी 287.3 अंक गिरकर 23,890.35 पर पहुंच गया.

कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, कमजोर वैश्विक रुझानों और विदेशी पूंजी की निकासी के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इंटरग्लोब एविएशन, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक और अदाणी पोर्ट्स के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे। वहीं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और पावर ग्रिड के शेयर में तेजी रही.

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में रहे जबकि चीन के एसएसई कम्पोजिट में मामूली बढ़त देखने को मिली. अमेरिकी बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे.

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने 2,468.42 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. सेंसेक्स बुधवार को 0.79 प्रतिशत और निफ्टी 0.76 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ था.

निफ्टी50 में करीब एक फीसदी की गिरावट तथा सेंसेक्स में 0.91 फीसदी की गिरावट देखी गई. व्यापक बाजार भी बेंचमार्क सूचकांकों के अनुरूप गिरे. निफ्टी रियल्टी और निफ्टी ऑटो पर सबसे अधिक असर देखा गया. निफ्टी केमिकल और निफ्टी आईटी में हालांकि कम गिरावट दर्ज की गई.