ETV Bharat / business

बैंकिंग सेक्टर में भारी बिकवाली, क्या सोमवार को होगी रिकवरी या बढ़ेगी गिरावट?

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला सप्ताह काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा. वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) की भारी बिकवाली के चलते शेयर बाजार लगातार पांचवें सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुआ. शुक्रवार को आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई, जिससे निवेशकों के करोड़ों रुपये डूब गए.

बाजार का हाल: सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट

सप्ताह के अंतिम दिन निफ्टी 2.09 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के साथ 22,819 के स्तर पर बंद हुआ. पूरे सप्ताह के दौरान निफ्टी में कुल 1.28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स शुक्रवार को 1,690 अंक यानी 2.25 प्रतिशत टूटकर 73,583 के स्तर पर आ गया. साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स में 1.27 प्रतिशत की कमी आई है.

गिरावट के मुख्य कारण

ईरान-अमेरिका संघर्ष

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने निवेशकों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है. बाजार पूरी तरह से वैश्विक घटनाओं से संचालित हो रहा है.

कच्चे तेल की कीमतें

ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $98 से $115 प्रति बैरल के बीच बनी हुई हैं. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, इसलिए तेल की ऊंची कीमतों से महंगाई बढ़ने और व्यापार घाटा गहराने की आशंका है.

विदेशी निवेशकों की निकासी

मार्च 2026 के महीने में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय बाजार से ₹1.13 लाख करोड़ से अधिक की निकासी की है. यह चालू वित्त वर्ष की सबसे बड़ी मासिक बिकवाली है.