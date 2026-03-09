ETV Bharat / business

शेयर बाजार में हाहाकार: एक्सपर्ट्स ने कहा- 'बाय ऑन डिप्स' नहीं, अब 'वेट एंड वॉच' अपनाएं

सौरभ शुक्ला द्वारा

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार का दिन किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ. वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी उछाल के कारण घरेलू बाजार में सुनामी जैसा मंजर देखा गया. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपये डूब गए.

सोमवार सुबह कारोबार शुरू होते ही बाजार में बिकवाली का दबाव देखा गया. सुबह लगभग 10:45 बजे, सेंसेक्स 2,130.72 अंक की भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी लगभग 677 अंक नीचे फिसल गया. बाजार की यह गिरावट केवल बड़े शेयरों तक सीमित नहीं थी; बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 75 प्रतिशत शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.

बिकवाली का आलम यह था कि 200 से अधिक शेयरों में 'लोअर सर्किट' लग गया, जिसका मतलब है कि उन शेयरों में केवल बिकवाल थे और खरीदार गायब थे. इसके अलावा, लगभग 728 शेयरों ने अपने 52-हफ्ते का सबसे निचला स्तर (52-week low) छू लिया, जो बाजार में गहरी निराशा को दर्शाता है.

गिरावट के पीछे के मुख्य कारण

बाजार की इस तबाही के पीछे मुख्य रूप से मध्य-पूर्व में बढ़ता तनाव है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डाल दिया है. विशेष रूप से कच्चे तेल (Crude Oil) की बढ़ती कीमतों ने भारतीय बाजार के सेंटिमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया है. भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में तेल महंगा होने से अर्थव्यवस्था पर सीधा दबाव पड़ता है.

विशेषज्ञ की चेतावनी: 'बाय ऑन डिप्स' का समय खत्म

आमतौर पर जब बाजार गिरता है, तो सलाहकार 'बाय ऑन डिप्स' (गिरावट में खरीदारी) की सलाह देते हैं. लेकिन इस बार बाजार विशेषज्ञों का सुर बदला हुआ है. शेयर बाजार विशेषज्ञ अंबरीश बलिगा ने निवेशकों को आगाह करते हुए कहा है कि अब स्थिति 'इंतजार करो और देखो' की हो गई है.

बलिगा ने बताया कि खाड़ी देशों में पानी के अलवणीकरण संयंत्रों जैसे नागरिक ठिकानों पर हमलों की रिपोर्टें आ रही हैं. उन्होंने कहा, "जब युद्ध सैन्य ठिकानों से निकलकर आम जनता और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने लगे, तो अनिश्चितता चरम पर पहुंच जाती है. ऐसे माहौल में निवेशकों का डरना स्वाभाविक है और बाजार इसी डर को प्रतिबिंबित कर रहा है."