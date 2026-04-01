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मार्च में GST कलेक्शन ने रचा इतिहास: पहली बार ₹2 लाख करोड़ के पार, पूरे वित्त वर्ष में 8.3% की शानदार बढ़त

नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में माल एवं सेवा कर (GST) संग्रह सालाना आधार पर 8.8 प्रतिशत बढ़कर ₹2,00,064 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है. यह पहली बार है जब मासिक जीएसटी का आंकड़ा ₹2 लाख करोड़ की ऐतिहासिक सीमा को पार कर गया है.

आयात और घरेलू राजस्व का योगदान

पिछले साल इसी महीने (मार्च 2025) में जीएसटी राजस्व ₹1,83,845 करोड़ रहा था. इस साल की प्रभावशाली वृद्धि में सबसे बड़ी भूमिका 'आयात राजस्व' की रही है, जिसमें 17.8 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं, घरेलू राजस्व में भी 5.9 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि देखी गई है. अगर रिफंड को हटाकर शुद्ध (Net) आधार पर बात करें, तो मार्च में जीएसटी संग्रह 8.2 प्रतिशत बढ़कर ₹1,77,990 करोड़ रहा.

पूरे वित्त वर्ष (FY26) का प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2025-26 भारत के लिए कर संग्रह के मामले में बेहद सफल रहा है. पूरे साल के दौरान कुल ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ₹22.27 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष (FY25) के ₹20.55 लाख करोड़ की तुलना में 8.3 प्रतिशत अधिक है. इसके अतिरिक्त, पूरे साल का शुद्ध जीएसटी राजस्व ₹19.34 लाख करोड़ रहा, जो 7.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है.