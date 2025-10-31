1 नवंबर से हो रहे तमाम बदलाव, आपकी जिंदगी और जेब पर डालेंगे असर, एक क्लिक में जानें
नए महीने की पहली तारीख हर बार की तरह बदलाव को लेकर आती है. विस्तार से जानें.
Published : October 31, 2025 at 9:47 AM IST
हैदराबाद: नवंबर महीने की शुरूआत शनिवार से हो रही है. नया महीना अपने साथ तमाम बदलाव भी लाता है. ये बदलाव आमजन की लाइफ और जेब पर भी असर डालते हैं. इन बदलावों में गैस सिलेंडर के नए रेट, आधार कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट समेत तमाम नियम शामिल हैं.
आइये सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं इन बदलावों के बारे में.
- गैस सिलेंडर के दाम बदलेंगे
सबसे पहले बात करते हैं गैस सिलेंडर के दामों को लेकर. सरकारी गैस कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम अपडेट करती हैं. इस बार भी शनिवार 1 नवंबर को यह दाम अपडेट होंगे. गैस कंपनियां हर बार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव करती हैं. जिसका सीधा असर घर के बजट पर पड़ता है. वहीं, रेस्टोरेंट पर भी इसका असर साफ देखा जा सकता है. बता दें, पिछले कुछ महीनों से कंपनियां कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बदल रही हैं. घरेलू गैस सिलेडर के दाम स्थिर हैं. देखना होगा कि शनिवार को गैस के दामों में क्या बदलाव होते हैं.
- CNG और PNG के दाम भी होंगे अपडेट
इसके बाद बात करेंगे दूसरे बदलाव की, जो CNG और PNG के रेट से संबंधित हैं. LPG गैस के दामों में बदलाव के आलावा गैस कंपनियां एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम अपडेट करती हैं. दाम बदलेंगे तो हवाई टिकट के किराए पर असर होगा. वहीं, कंपनियां सीएनजी और पीएनजी के नए दाम भी जारी करते हैं.
- क्रेडिट कार्ड के भी बदलेंगे नियम
तीसरा नियम एसबीआई कार्ड से संबंधित है. बता दें, अगर आप देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं तो आप सावधान हो जाइये. ये बदलाव आपकी जेब को भी प्रभावित करेगा. नए नियमों के मुताबिक अनसिक्योर्ड कार्ड पर करीब 3.75 चार्जेस वसूले जाते हैं. जबकि थर्ड पार्टी ऐप्स से आप अपने बच्चों की स्कूल या कॉलेज की फीस की जमा करते हैं तो शनिवार से 1 फीसदी ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा. वहीं, POS मशीन से पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा. इसके आलावा SBI क्रेडिट कार्ड धारक 1 हजार से ज्यादा वॉलेट लोड करने पर 1 फीसदी शुल्क देंगे. वहीं चेक से पेमेंट करेंगे तो 200 रुपये भरना पड़ेगा.
- खाते में जोड़ सकेंगे चार नॉमिनी
चौथा बदलाव सबसे अहम है, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा है. शनिवार 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाला यह नियम सुरक्षा को लेकर लाया गया है. बैंक कस्टमर्स अपने खाते, लॉकर के लिए नए महीने से चार नॉमिनी बना सकेंगे. बता दें, इसमें बैंक ग्राहक सभी नॉमिनी की हिस्सेदारी भी तय कर सकेंगे, कि किसको कितना हिस्सा देना होगा.
- आधार कार्ड का नियम भी बदल रहा
1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड से जुड़ा नियम भी बदलने जा रहा है. UIDAI लगातार अपडेशन के प्रॉसेस को सरल बनाने में लगी है. अब आपको नए महीने से नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर को अपडेट करने की सुविधा ऑनलाइन दी जा रही है. नए बदलावों के तहत अब पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा और स्कूल रिकॉर्ड डेटाबेस से ऑटोमेटिक वेरिफाई कर सकेंगे. कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरुरत नहीं होगी.
