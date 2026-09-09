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ESIC कार्ड धारक ध्यान दें! 1 गलती और रुक जाएगा मुफ्त इलाज, सरकार ने जारी किया नया नियम

ESIC लोगो ( File photo )

नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने संगठित और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा निर्देश जारी किया है. इसके तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के सभी लाभार्थियों के लिए अपनी पहचान पत्र से आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 के अंतर्गत लागू इस नियम से देश भर की फैक्ट्रियों और निजी संस्थानों में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे. फर्जीवाड़े पर लगाम कसने और पारदर्शिता लाने की पहल

सरकार द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अस्पतालों में मिलने वाली मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयों की उपलब्धता और नकद सहायता का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे. कई बार ऐसी शिकायतें मिलती थीं कि एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग कंपनियों से गलत तरीके से लाभ उठाया जा रहा है या फर्जी लोग दूसरे के पहचान पत्र पर दवाइयां ले रहे हैं. इस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लागू होने से प्रत्येक लाभार्थी का एक अनूठा रिकॉर्ड दर्ज होगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका उद्देश्य किसी भी कर्मचारी का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है.