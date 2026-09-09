ESIC कार्ड धारक ध्यान दें! 1 गलती और रुक जाएगा मुफ्त इलाज, सरकार ने जारी किया नया नियम
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने ईएसआईसी लाभार्थियों के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.सभी बीमित कर्मचारी ईएसआईसी पोर्टल पर तुरंत अपना वेरिफिकेशन पूरा करें.
Published : September 9, 2026 at 2:30 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने संगठित और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा निर्देश जारी किया है. इसके तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के सभी लाभार्थियों के लिए अपनी पहचान पत्र से आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 के अंतर्गत लागू इस नियम से देश भर की फैक्ट्रियों और निजी संस्थानों में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे.
फर्जीवाड़े पर लगाम कसने और पारदर्शिता लाने की पहल
सरकार द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अस्पतालों में मिलने वाली मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयों की उपलब्धता और नकद सहायता का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे. कई बार ऐसी शिकायतें मिलती थीं कि एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग कंपनियों से गलत तरीके से लाभ उठाया जा रहा है या फर्जी लोग दूसरे के पहचान पत्र पर दवाइयां ले रहे हैं. इस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लागू होने से प्रत्येक लाभार्थी का एक अनूठा रिकॉर्ड दर्ज होगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका उद्देश्य किसी भी कर्मचारी का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है.
Aadhaar Authentication is now mandatory for ESIC beneficiaries under Section 142 of the Code on Social Security 2020. Seed your Aadhaar Card with your ESIC Pehchan Card and ensure seamless access to ESIC benefits.— Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) September 7, 2026
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कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
ईएसआईसी योजना के तहत मुख्य रूप से संगठित और निजी क्षेत्रों के उन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिनकी मासिक आय 21,000 रुपये तक है. वहीं, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह वेतन सीमा 25,000 रुपये प्रति माह तय की गई है.
घर बैठे ऑनलाइन आधार लिंक करने की सरल प्रक्रिया
श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को आधार लिंक कराने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है. इस पूरी प्रक्रिया को ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जिसे इन चरणों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है
- सबसे पहले ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर दिए गए "इंस्योर्ड पर्सन्स एंड बेनिफिशरीज" विकल्प का चयन करें.
- अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन करें.
- लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रहे "आधार सीडिंग फॉर आईपी" विकल्प पर क्लिक करें.
- सूची में अपना नाम देखकर आधार सीडिंग लिंक का चयन करें.
- इसके बाद निर्धारित बॉक्स में अपना आधार नंबर दर्ज करें. ऐसा करने के बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा.
- मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करके सबमिट करें. प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर दिखाई देगा.
मंत्रालय ने विशेष रूप से सलाह दी है कि कर्मचारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर सक्रिय है, क्योंकि पूरी सत्यापन प्रक्रिया ओटीपी पर ही निर्भर करती है. यदि किसी कर्मचारी का आधार रिकॉर्ड से लिंक नहीं होता है, तो उसे भविष्य में क्लेम प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.
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