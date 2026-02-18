ETV Bharat / business

मेकमाईट्रिप, इक्सिगो ने ओपनएआई के साथ की साझेदारी

नई दिल्ली : यात्रा प्रौद्योगिकी कंपनी मेकमाईट्रिप और यात्रा मंच इक्सिगो ने अपने कारोबार में कृत्रिम मेधा (एआई) को बढ़ावा देने के लिए ओपनएआई के साथ सहयोग करने की बुधवार को घोषणा की.

इसका उद्देश्य कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित यात्रा खोज को बेहतर तरीके से पहचानना तथा यात्रियों की इच्छा को समझकर उन्हें बुकिंग योग्य नतीजों में बदलना है. यह घोषणा ऐसे समय आई है, जब देश के यात्रा बुकिंग परिवेश में मंचों द्वारा जेनएआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और संवादात्मक उपकरणों, जैसे बातचीत आधारित सहायक के जरिये उपयोगकर्ताओं की मंशा समझकर उन्हें बुकिंग में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है.

मेकमाईट्रिप ने बयान में कहा कि कंपनी अपने अनुप्रयोग में नई कृत्रिम मेधा सुविधाओं को सक्षम करने के लिए ओपनएआई के अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग अंतरफलक का उपयोग करेगी. इससे यात्रियों को बातचीत से मिली प्रेरणा को सीधे मेकमाईट्रिप के ‘मायरा’ चैट सहायक के जरिये बुकिंग में बदलने में मदद मिलेगी.

मेकमाईट्रिप के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (समूह) राजेश मागो ने कहा कि ओपनएआई के साथ हमारी साझेदारी के जरिये कृत्रिम मेधा को कंपनी के स्वामित्व वाले यात्रा आंकड़ों से जोड़ा जाएगा ताकि बल्कि बड़े पैमाने पर बुकिंग हासिल की जा सके.