सरकारी आदेश बेअसर? 60% यात्रियों ने एयरलाइंस पर मनमाना किराया वसूलने का लगाया आरोप
लोकलसर्किल्स के सर्वे में यह सामने आया कि घरेलू उड़ानों में सरकार की तय किराया सीमा का कई मामलों में पालन नहीं किया जा रहा.
Published : December 14, 2025 at 10:52 AM IST
नई दिल्ली: देशभर में घरेलू उड़ानों की बुकिंग करने वाले ज्यादातर यात्रियों का कहना है कि सरकार द्वारा तय की गई किराया सीमा के बावजूद एयरलाइंस मनमाने दाम वसूल रही हैं. कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकलसर्किल्स (LocalCircles) के एक ताजा सर्वे में यह बात सामने आई है. सर्वे के मुताबिक, लगभग 10 में से 6 यात्रियों ने 6 दिसंबर के बाद भी किराया सीमा के उल्लंघन के कई मामले देखे हैं.
क्यों लगानी पड़ी किराया सीमा
दरअसल, 3 से 6 दिसंबर के बीच घरेलू उड़ानों के टिकटों के दाम अचानक काफी बढ़ गए थे. इस दौरान पीक ट्रैवल सीजन होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 6 दिसंबर को अस्थायी रूप से एयरफेयर कैप लागू किया.
सरकारी आदेश के अनुसार, इकोनॉमी क्लास की नॉन-स्टॉप घरेलू उड़ानों के लिए बेस किराया तय किया गया. 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए अधिकतम 7,500 रुपये, 500 से 1,000 किलोमीटर के लिए 12,000 रुपये, 1,000 से 1,500 किलोमीटर के लिए 15,000 रुपये और 1,500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये की सीमा तय की गई. हालांकि टैक्स और एयरपोर्ट चार्ज इस सीमा से अलग हैं. सरकार ने साफ किया कि यह कदम अस्थायी है, ताकि एयरलाइंस अपनी सामान्य उड़ान क्षमता बहाल कर सकें.
यात्रियों का अनुभव क्या कहता है
लोकलसर्किल्स ने इस सर्वे के लिए देश के 291 जिलों में यात्रियों से बातचीत की. इसमें कुल 25,519 यात्रियों की प्रतिक्रियाएं शामिल रहीं, जिनमें महानगरों के साथ-साथ छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लोग भी थे. जब उनसे पूछा गया कि क्या एयरलाइंस किराया सीमा का पालन कर रही हैं, तो 59% यात्रियों ने कहा कि उन्होंने कुछ या कई बार नियमों का उल्लंघन देखा. केवल 21% यात्रियों का मानना था कि एयरलाइंस हर बार तय सीमा का पालन कर रही हैं, जबकि बाकी यात्री इस पर स्पष्ट राय नहीं दे सके.
एयरलाइंस के दावे और शिकायतें
पिछले एक हफ्ते में लोकलसर्किल्स को सैकड़ों शिकायतें मिली हैं, जिनमें यात्रियों ने तय सीमा से ज्यादा किराया वसूले जाने की बात कही है. यात्रियों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग के दौरान अब भी ऊंचे दाम दिखाई दे रहे हैं.
इस बीच, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने नियमों का पालन करने का दावा किया है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि उनके सभी बुकिंग सिस्टम में कैप्ड फेयर पूरी तरह अपडेट हो चुके हैं. वहीं, एयर इंडिया ने बताया कि तकनीकी कारणों से इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है. दोनों एयरलाइंस ने टिकट बदलाव और कैंसिलेशन फीस माफ करने तथा व्यस्त रूटों पर अतिरिक्त उड़ानें जोड़ने की घोषणा भी की है.
फ्लाइट कैंसिलेशन बनी बड़ी वजह
हवाई किराया बढ़ने की एक बड़ी वजह इंडिगो द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानों का रद्द होना भी रही. इंडिगो ने दिल्ली से सभी घरेलू उड़ानें और मुंबई, बेंगलुरु जैसे प्रमुख एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स कैंसिल कीं. कंपनी के मुताबिक, इसके पीछे कई अप्रत्याशित ऑपरेशनल समस्याएं रहीं, जिनमें DGCA के नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम भी शामिल हैं, जो पायलट और क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू किए गए हैं.
