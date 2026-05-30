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1 जून 2026 से बदल जाएंगे ये 6 बड़े नियम, LPG से लेकर UPI तक आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली: मई का महीना समाप्त होने के साथ ही 1 जून 2026 से देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और नियामक बदलाव लागू होने जा रहे हैं. ये बदलाव आम जनता के मासिक बजट, बैंकिंग आदतों, डिजिटल पेमेंट और यात्रा योजनाओं को सीधे प्रभावित करेंगे. किसी भी तरह के नुकसान और अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए इन नियमों को पहले से जानना बेहद जरूरी है.

1. UPI पेमेंट में बड़ा बदलाव (नाम का वेरिफिकेशन)

ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) नए नियम लागू कर रहा है. इसके तहत अब किसी भी UPI ऐप से पैसे भेजते समय या QR कोड स्कैन करते समय यूजर-डिफाइंड नाम के बजाय सामने वाले व्यक्ति का वही असली नाम दिखाई देगा, जो उसके बैंक खाते में रजिस्टर्ड है. इससे गलत खातों में पैसे जाने और फर्जी नाम से होने वाले फ्रॉड पर रोक लगेगी.

2. LPG सिलेंडर के नए दाम

तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी (LPG) और सीएनजी-पीएनजी (CNG-PNG) की कीमतों की समीक्षा करती हैं. मई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी (लगभग ₹993) के बाद अब 1 जून को नए रेट जारी किए जाएंगे. हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) के दामों में स्थिरता की उम्मीद है, लेकिन कमर्शियल दरों में बदलाव से व्यापारिक बजट प्रभावित हो सकता है.

3. पैन कार्ड

नियमों में फेरबदलआयकर नियमों के तहत पैन कार्ड की अनिवार्यता में बड़े बदलाव किए गए हैं. अब एक दिन में ₹50,000 से अधिक के कैश डिपॉजिट पर पैन देना अनिवार्य नहीं होगा. इसके अलावा, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री के लिए पैन की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है. हालांकि, सालाना ₹10 लाख से अधिक की नकद निकासी और ₹45 लाख से ऊपर के रियल एस्टेट सौदों के लिए पैन अनिवार्य रहेगा. पैन न होने पर अब पुराने फॉर्म 60 की जगह नया 'फॉर्म 97' भरना होगा.