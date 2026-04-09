ETV Bharat / business

हाल के समय में बीएसई सेंसेक्स की बड़ी बढ़त ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, देखें कब-कब बढ़ा सेंसेक्स

हैदराबाद: बीते कुछ वर्षों में भारतीय शेयर बाजार ने इतिहास के पन्नों को बार-बार पलटा है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स, 'सेंसेक्स', निवेशकों के लिए न केवल वेल्थ क्रिएशन का जरिया बना है, बल्कि इसने वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण भी दिया है. हाल के दिनों में सेंसेक्स ने कई बार 2,000 से अधिक अंकों की ऐतिहासिक छलांग लगाई है, जो बाजार के प्रति बढ़ते भरोसे को दर्शाती है.

ऐतिहासिक बढ़त के प्रमुख मील के पत्थर

हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो 8 अप्रैल 2026 की तारीख बाजार के इतिहास में दर्ज हो गई है. इस दिन सेंसेक्स में 2,946 अंकों (3.95%) की विशाल बढ़त देखी गई. इस तेजी के पीछे का मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह का युद्धविराम और हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का फिर से खुलना था. इस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की उम्मीद जगाई, जिससे भारतीय बाजार 'बुल रन' की सवारी पर निकल पड़ा.

इससे पहले 12 मई 2025 को भी बाजार ने 2,975 अंकों की रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की थी. तब भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम और अमेरिका-चीन व्यापार तनाव में कमी ने निवेशकों के सेंटिमेंट को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था.

राजनीतिक स्थिरता और नीतिगत फैसले

भारतीय शेयर बाजार हमेशा से राजनीतिक स्थिरता का समर्थक रहा है. जून 2024 में जब एग्जिट पोल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की, तब 3 जून को सेंसेक्स 2,507 अंक उछला. हालांकि चुनावी नतीजों के दिन उतार-चढ़ाव रहा, लेकिन जैसे ही 5 जून को एनडीए (NDA) गठबंधन की स्थिरता सुनिश्चित हुई, बाजार ने फिर से 2,303 अंकों की रिकवरी दिखाई.