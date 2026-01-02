NPS में बड़े बदलाव, फीस घटेगी, बैंकों को पेंशन फंड खोलने की अनुमति
PFRDA ने NPS में शुल्क घटाने और बैंकों को पेंशन फंड खोलने की अनुमति दी, जिससे निवेशकों को विकल्प और पारदर्शिता बढ़ेगी.
Published : January 2, 2026 at 11:45 AM IST
हैदराबाद: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में दो महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है. इन सुधारों का उद्देश्य NPS को अधिक प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी और ग्राहक हितैषी बनाना है. इनमें से एक बदलाव पेंशन फंडों पर लागू शुल्क में कमी से जुड़ा है, जबकि दूसरा बदलाव बैंकों को स्वतंत्र पेंशन फंड स्थापित करने की अनुमति से संबंधित है.
बैंकों को मिलेगा पेंशन फंड स्थापित करने का अधिकार
PFRDA ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) को NPS परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र पेंशन फंड स्थापित करने की अनुमति दी है. इसका मतलब है कि अब निवेशकों के पास NPS फंड चुनने के और भी विकल्प होंगे.
हालांकि, केवल वित्तीय और पूंजी की दृष्टि से मजबूत बैंकों को ही यह अनुमति दी जाएगी. योग्यता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मानदंडों के आधार पर निवल संपत्ति, मार्केट कैपिटलाइजेशन और अन्य मापदंडों को देखा जाएगा. पात्रता संबंधी विस्तृत गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी.
PFRDA के अनुसार, इस पहल से पेंशन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और वित्तीय निगरानी मजबूत होगी.
NPS शुल्क में बड़ा बदलाव
दूसरा अहम बदलाव निवेश प्रबंधन शुल्क (Investment Management Fee – IMF) में संशोधन है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए पेंशन लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है.
सरकारी और गैर-सरकारी ग्राहकों के लिए स्लैब-आधारित शुल्क संरचना लागू की जाएगी. सरकारी क्षेत्र की दरें यथावत रहेंगी, जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में कैटेगरी के आधार पर शुल्क तय होगा.
स्लैब आधारित शुल्क संरचना
- 25,000 करोड़ रुपये तक के AUM पर: 0.12%
- 25,000 – 50,000 करोड़ रुपये: 0.08%
- 50,000 – 1,50,000 करोड़ रुपये: 0.06%
- 1,50,000 करोड़ रुपये से अधिक: 0.04%
इस संरचना का असर मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क वाली योजनाओं पर भी होगा, जिसमें हर फंड का शुल्क अलग-अलग हिसाब से निर्धारित किया जाएगा. सालाना नियामक शुल्क (Annual Regulatory Fee – ARF) 0.015% पर अपरिवर्तित रहेगा. इसमें से 0.0025% एनपीएस मध्यस्थ संघ (ANI) को वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए दिया जाएगा.
PFRDA अध्यक्ष का बयान
PFRDA के अध्यक्ष शिवसुब्रमण्यम रमण ने कहा कि ये सुधार भारत की पेंशन व्यवस्था में एक “रणनीतिक विकास” का प्रतीक हैं. उन्होंने बताया कि इन उपायों का उद्देश्य एक अधिक प्रतिस्पर्धी, मजबूत और सुव्यवस्थित NPS प्रणाली का निर्माण करना है, जो नए भारत की आकांक्षाओं को दर्शाती है.
इन बदलावों से निवेशकों को न केवल कम शुल्क पर फायदा मिलेगा, बल्कि अधिक विकल्प और पारदर्शिता भी उपलब्ध होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम NPS को और अधिक लोकप्रिय और भरोसेमंद बनाने में मदद करेगा.
