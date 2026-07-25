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निवेशक तैयार रखें पैसा! मणीपाल हेल्थ और जुनिपर ग्रीन का IPO अगले सप्ताह होगा लाइव, जानें प्राइस बैंड और न्यूनतम निवेश

अगले हफ्ते मणीपाल हेल्थ और जुनिपर ग्रीन के आईपीओ खुलकर ₹11,000 करोड़ जुटाएंगे. निवेश के लिए ₹14,750 की न्यूनतम आवश्यकता होगी.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 3:35 PM IST

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नई दिल्ली: अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाकर कमाई करना चाहते हैं, तो अगला हफ्ता आपके लिए बेहद खास होने वाला है. भारतीय आईपीओ (IPO) बाजार में एक बार फिर बड़ी हलचल होने जा रही है. अगले हफ्ते देश की दो बड़ी कंपनियां—मणीपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस और जुनिपर ग्रीन एनर्जी—अपने आईपीओ लेकर आ रही हैं. ये दोनों कंपनियां मिलकर बाजार से ₹11,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाने की तैयारी में हैं. आइए जानते हैं इन दोनों आईपीओ की पूरी जानकारी

मणीपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस आईपीओ (Manipal Health IPO)
मणीपाल हेल्थ देश की जानी-मानी हॉस्पिटल चेन है. यह आईपीओ अस्पताल क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में से एक माना जा रहा है. कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल नए अस्पताल खोलने और अपना कर्ज चुकाने के लिए करेगी. यह आईपीओ 29 जुलाई को खुलेगा और 31 जुलाई 2026 को बंद होगा. कंपनी ने एक शेयर की कीमत ₹560 से ₹590 के बीच तय की है. आम निवेशकों को कम से कम 25 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. इसके लिए आपको कम से कम ₹14,750 की जरूरत होगी. कंपनी के शेयर 5 अगस्त 2026 को शेयर बाजार (BSE और NSE) पर ट्रेडिंग के लिए लिस्ट होंगे.

जुनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ (Juniper Green Energy IPO)
यह कंपनी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे पर्यावरण-अनुकूल क्षेत्रों में काम करती है. कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए बाजार से फंड जुटा रही है. यह आईपीओ 30 जुलाई को खुलेगा और 3 अगस्त 2026 को बंद होगा. कंपनी इस आईपीओ के जरिए ₹1,800 करोड़ जुटाएगी. यह पूरा का पूरा 'फ्रेश इश्यू' है, यानी इस पैसे का इस्तेमाल सीधे कंपनी को आगे बढ़ाने में होगा. इसके शेयर 6 अगस्त 2026 को बाजार में लिस्ट होने की उम्मीद है. इस आईपीओ की कीमत की घोषणा जल्द ही की जाएगी.

लिस्टिंग अपडेट्स
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी बड़ी पूंजी के बाजार में आने से लिक्विडिटी में तेजी आएगी. इसके साथ ही, अगले सप्ताह 30 जुलाई 2026 को पहले से बंद हो चुके तीन बड़े मेनबोर्ड आईपीओ—इन्डो-एमआईएम, लोहिया कॉर्प और एक्सतरानेट टेक्नोलॉजीज—की एक्सचेंजों पर लिस्टिंग भी होने जा रही है. ऐसे में निवेशकों को अलॉटमेंट और लिस्टिंग गेन्स पर करीबी नजर रखनी चाहिए.

अस्वीकरण: शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें.

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