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एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की हड़ताल, क्या सिलेंडर डिलीवरी होगी प्रभावित ?

नई दिल्ली : प्रमुख एलपीजी वितरक संघों ने दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल का विरोध किया है. इसके बजाय, वे सरकारी तेल विपणन कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ बातचीत के जरिए अपनी मांगों को सुलझाना चाहते हैं. उनकी मांगों में कमीशन बढ़ाना और परिचालन व व्यावसायिक दबावों से राहत पाना शामिल है.

फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (एलपीजी वितरकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो मुख्य संगठन) ने एक गुट द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के आह्वान से खुद को दूर रखा है. उनका कहना है कि वह इस प्रस्तावित आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं. उनका मानना ​​है कि वितरकों की चिंताओं का समाधान सार्थक बातचीत और ठोस निर्णयों के माध्यम से किया जाना चाहिए.

ऑल इंडिया एचपी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने भी कहा कि ये फेडरेशन तेल कंपनियों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान सीधे विरोध-प्रदर्शन के बजाय बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए.फेडरेशन का यह रुख 21 अक्टूबर को मुंबई में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय में हुई एक बैठक के बाद सामने आया है. इस बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मार्केटिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. इनके साथ ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन और एफएलडीआई के प्रतिनिधि भी मौजूद थे.

इसमें कहा गया है, "एफएलडीआई और एआईएलडीएफ ने संयुक्त रूप से मांग की है कि डिस्ट्रीब्यूटर की सहमति के बिना इंडेंट (ऑर्डर) में कोई बदलाव न किया जाए और गैर-ईंधन उत्पादों की बिक्री न कराई जाए. कारोबार पूरी तरह से मांग पर आधारित होना चाहिए. तेल विपणन कंपनियों ने नैतिक कामकाज को बढ़ावा देने के लिए इन चिंताओं पर विचार करने का आश्वासन दिया है."

एफएलडीआई ने बताया कि उसने एआईएलडीएफ के साथ मिलकर, ओएमसी नेतृत्व के सामने उचित कमीशन, वितरकों की व्यावहारिकता और कामकाज से जुड़ी चिंताओं को रखा है. यह बातचीत एक सकारात्मक शुरुआत है. एफएलडीआई इन मुद्दों के समाधान होने तक ओएमसी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ बातचीत जारी रखेगी.यह स्पष्ट करते हुए कि वह प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन नहीं करता है, एफएलडीआई ने कहा कि वह एलपीजी वितरकों की "उचित मांगों" के लिए ओएमसी और मंत्रालय के साथ बातचीत के पक्ष में है.

संगठन ने आगे कहा, "मार्च 2026 से लेकर अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर 2026 तक, एआईएलडीएफ ने लगातार विभिन्न स्तरों पर एलपीजी वितरकों की चिंताओं को उठाया है. कभी-कभी वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण निर्णयों में समय लग जाता है. हमें उम्मीद है कि वितरक नेटवर्क के लिए बेहतर परिणाम सामने आएंगे,"

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एलडीएआई) ने 26 अक्टूबर को दिल्ली में एक दिन के धरने का आह्वान किया है .संगठन ने कहा, "एआईएलडीएफ ने एक बार फिर सरकारी तेल विपणन कंपनियों के मुख्यालयों में मार्केटिंग निदेशकों और वरिष्ठ एलपीजी अधिकारियों के साथ मुलाकात की है. यह तेल कंपनियों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तथा गेल/आईजीएल के अधिकारियों के साथ चल रही निरंतर बातचीत का हिस्सा है."

एआईएलडीएफ ने कहा, "जब भी देश को हमारी जरूरत पड़ी है, हमने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है. हर घर में, हर संकट के समय, हर बार."घरेलू रसोई गैस की बिक्री पर वितरकों को मिलने वाला कमीशन पिछले पांच वर्षों से नहीं बदला है, जबकि इस दौरान लागत में काफी वृद्धि हुई है.वितरक संघ, कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर तेल विपणन कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं.हालांकि, एक अलग गुट ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया है.

एआईएलडीएफ ने कहा कि वह 26 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहा है. उनका कहना है कि वह "सार्थक चर्चा के जरिए समाधान निकालने में विश्वास रखता है" और उसके "सदस्य वितरक यह भरोसा दिलाते हैं कि चाहे कैसी भी चुनौती हो, एलपीजी की होम डिलीवरी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी."

इन एसोसिएशनों ने डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन में संशोधन, गैर-ईंधन उत्पादों को बेचने के दबाव को खत्म करने, डिस्ट्रीब्यूटर की सहमति के बिना रिफिल इंडेंट में बदलाव न करने की सुरक्षा, और डिस्ट्रीब्यूटर तथा ओएमसी के फील्ड अधिकारियों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए लिखित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की मांग की है. एआईएचपीजीडीए ने बताया कि बैठक में डिस्ट्रीब्यूटरों ने वित्तीय संकट, कामकाज में आने वाली कठिनाइयों और व्यावसायिक दबावों का मुद्दा उठाया.

एसोसिएशन के अनुसार, डिजिटल सुधारों से पारदर्शिता तो बढ़ी है, लेकिन कई बाजारों में रिफिल की बिक्री घटी है, जबकि खर्च लगातार बढ़ रहे हैं. नए कनेक्शन पर पाबंदियां, बिना भुगतान वाला काम और बिना बिका कमर्शियल स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूटरों के वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूंजी) पर दबाव बढ़ा रहे हैं.डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन के मुद्दे पर, एआईएचपीजीडीए ने बताया कि ओएमसी प्रबंधन ने बैठक में जानकारी दी कि कमीशन में संशोधन का प्रस्ताव पहले ही पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजा जा चुका है. एसोसिएशन के मुताबिक, डायरेक्टरों ने एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कमीशन में अंतरिम बढ़ोतरी की संयुक्त सिफारिश करने पर भी सहमति जताई है, हालांकि अभी मंत्रालय की मंजूरी मिलना बाकी है.

एआईएलडीएफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि ये फेडरेशन मार्च से ही डिस्ट्रीब्यूटरों की चिंताओं को अलग-अलग स्तरों पर उठा रहे हैं. इसके बाद अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भी इस संबंध में बातचीत हुई है.कमीशन में बढ़ोतरी से डिस्ट्रीब्यूटरों को बढ़ती परिचालन लागत (ऑपरेटिंग कॉस्ट) से कुछ राहत मिल सकती है, हालांकि उन्हें कितना फायदा होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कमीशन में कितनी बढ़ोतरी की जाती है और यह कब लागू होती है.

एसोसिएशनों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि उन पर गैर-ईंधन उत्पादों और अन्य बिक्री श्रेणियों (जिनमें डीएनडीई और एफटीएल शामिल हैं) को अपनाने का दबाव डाला जा रहा है. उनका तर्क है कि कारोबार वितरकों पर थोपे गए लक्ष्यों के बजाय वास्तविक मांग के आधार पर चलना चाहिए. एफएलडीआई ने बताया कि एसोसिएशनों ने संयुक्त रूप से यह आश्वासन मांगा था कि रिफिल इंडेंट (एलपीजी सप्लाई के लिए दिए गए ऑर्डर) में वितरकों की सहमति के बिना कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए. फेडरेशन के अनुसार, ओएमसी अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए इन चिंताओं पर विचार किया जाएगा.

एआईएचपीजीडीए ने बताया कि निदेशकों ने वितरकों और फील्ड अधिकारियों के बीच बिगड़ते रिश्तों पर चिंता जताई है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि ओएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उन मुद्दों पर कार्रवाई की जाएगी, जो गैर-ईंधन उत्पादों, डीएनडीई और एफटीएल की जबरन आपूर्ति से जुड़े हैं.एसोसिएशनों ने लिखित एसओपी, कमर्शियल इंडेंट के लिए लिखित सहमति, डिजिटल ऑडिट ट्रेल और शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की भी मांग की है. उन्होंने ओएमसी के रिकॉर्ड का इनवॉइस और जीएसटी रिटर्न के साथ मिलान करने, सप्लाई-चेन में जवाबदेही बढ़ाने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एलपीजी वितरण नेटवर्क के लिए पांच साल का रोडमैप तैयार करने की बात कही है.

वितरकों ने नए एलपीजी कनेक्शन पर लगी पाबंदियों को लेकर भी चिंता जताई. एआईएचपीजीडीए के अनुसार, प्रबंधन ने इस मामले की उच्च स्तर पर समीक्षा की है और इस पर काम चल रहा है. साथ ही, उन्होंने मांग की है कि जैसे ही भू-राजनीतिक हालात बेहतर हों, परिचालन संबंधी राहत जल्द से जल्द दी जाए.इस बीच, फेडरेशनों ने दोहराया है कि वितरकों के सामने आ रही चुनौतियों के बावजूद, वे घरों तक एलपीजी की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एआईएलडीएफ ने कहा कि उसने लगातार तेल कंपनियों, पेट्रोलियम मंत्रालय और गैस क्षेत्र के अधिकारियों के सामने वितरकों की चिंताओं को उठाया है, जबकि उपभोक्ताओं को भरोसेमंद होम डिलीवरी का भरोसा दिलाना भी जारी रखा है.

फेडरेशनों ने जोर देकर कहा है कि वितरकों की वित्तीय और परिचालन संबंधी दिक्कतों को दूर करना बहुत जरूरी है, ताकि लास्ट-माइल (अंतिम छोर तक) वितरण नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाया जा सके. एआईएचपीजीडीए ने बताया कि ओएमसी प्रबंधन ने हाल के संकट के दौरान वितरकों के समर्पण और उनके कर्मचारियों की मेहनत की सराहना की है. साथ ही, यह भी संकेत दिया है कि कामकाज को पूरी तरह से सामान्य होने में अभी कुछ समय लगेगा.

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