त्योहारों में बिना कैश शॉपिंग पर निकले तो फंसेंगे, व्यापारी संगठनों ने किया UPI का बहिष्कार
UPI चार्ज के विरोध में उल्हासनगर के व्यापारियों ने क्यूआर कोड हटाए; त्योहारों के सीजन में ग्राहकों को कैश रखने की सलाह दी.
Published : September 21, 2026 at 8:22 PM IST
ठाणे (महाराष्ट्र): त्योहारों के सीजन में यदि आप बाजारों में केवल मोबाइल फोन लेकर खरीदारी करने निकल रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के फैसले के खिलाफ ठाणे जिले के व्यापारियों ने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है. औद्योगिक और व्यापारिक हब माने जाने वाले उल्हासनगर समेत जिले के करीब 20 प्रमुख खुदरा और थोक व्यापारी संगठनों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकानों से गूगल पे, फोनपे और पेटीएम जैसे डिजिटल भुगतान के क्यूआर (QR) कोड हटा दिए हैं. गणेशोत्सव और आगामी त्योहारों के पीक सीजन में व्यापारियों के इस कदम से बाजारों में नकदी की मांग अचानक बढ़ गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.
क्या है पूरा विवाद?
केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, आगामी 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई लेनदेन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाना प्रस्तावित है. व्यापारियों का तर्क है कि वे पहले से ही व्यापार और वस्तुओं की खरीद-बिक्री पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) का भुगतान कर रहे हैं. ऐसे में डिजिटल लेनदेन पर अतिरिक्त मर्चेंट शुल्क लगाना उनके ऊपर 'दोहरी कर प्रणाली' और अनावश्यक वित्तीय बोझ की तरह है. व्यापारियों को डर है कि इस नीति से उनके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग तंत्र में चला जाएगा.
'नो क्यूआर कोड' अभियान और आंदोलन की चेतावनी
उल्हासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक छतलानी ने इस फैसले पर कड़ा रुख अख्तियार किया है. संगठन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस नीति को तुरंत वापस लेने या इस पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है. एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस फैसले को रोलबैक नहीं किया, तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर तीव्र आंदोलन करेंगे. इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने भी अल्टीमेटम दिया है कि यदि ईंधन खुदरा विक्रेताओं को इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त नहीं किया गया, तो वे भी 15 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर यूपीआई स्वीकार करना बंद कर देंगे.
व्यापारियों के इस अचानक विरोध के कारण डिजिटल भुगतान पर निर्भर रहने वाले शहरी ग्राहकों को भारी परेशानी हो रही है. बाजार में कई जगहों पर ग्राहकों और दुकानदारों के बीच भुगतान को लेकर विवाद की स्थिति भी देखी जा रही है.
क्या है सरकार और जनप्रतिनिधियों का रुख
इस बीच, स्थानीय भाजपा विधायक कुमार आइलानी ने व्यापारियों और जनता के बीच फैले भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है. सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस निर्णय से आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.
- छोटे लेनदेन पूरी तरह मुफ्त: आम जनता द्वारा किए जाने वाले पीयर-टू-पीयर (P2P) ट्रांसफर और ₹2,000 से कम के सभी मर्चेंट भुगतान हमेशा की तरह 100% मुफ्त रहेंगे.
- उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं: यह 0.4% का शुल्क केवल बड़े मर्चेंट खातों के लिए है. सरकार ने बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि यह लागत किसी भी स्थिति में ग्राहकों से नहीं वसूली जा सकती.
- अधिकतम सीमा निर्धारित: बड़े ट्रांजैक्शन के लिए भी इस शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 पर कैप की गई है.
विधायक आइलानी के अनुसार, इस नीति से देश के लगभग 69 प्रतिशत छोटे दुकानदार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे. सरकार जल्द ही इस विषय पर व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है. बहरहाल, व्यापारी संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आधिकारिक तौर पर लिखित राहत नहीं मिलती, उनका डिजिटल बहिष्कार जारी रहेगा.
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