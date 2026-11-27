Mahanadi Coalfields Share Price:महानदी कोलफील्ड्स की कमजोर लिस्टिंग, BSE पर इश्यू प्राइस से 2% नीचे फिसला शेयर
Mahanadi Coalfields Share Price: महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का शेयर आज बाजार में 134 रुपये पर लिस्ट हुआ.
महानदी कोलफील्ड्स शेयर की लिस्टिंग (सांकेतिक फोटो) (Etv Bharat)
Published : November 27, 2026 at 10:05 AM IST
नई दिल्ली: महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का शेयर आज बाजार में 134 रुपये पर लिस्ट हुआ. इश्यू प्राइस के हिसाब से देखें तो एनएसई पर शेयर 2 रुपये यानी 1.47 फीसदी की गिरावट के साथ खुला, जिससे लिस्टिंग पर निवेशकों को मामूली नुकसान हुआ है. वहीं, बीएसई पर शेयर 133.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. इश्यू प्राइस 136 रुपये प्रति शेयर के मुकाबले में स्टॉक 2.85 रुपये यानी 2.10 फीसदी की गिरावट के साथ लिस्ट हुआ.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)