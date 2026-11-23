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Mahanadi Coalfields IPO Day 3: आखिरी दिन! 88% भरा इश्यू, GMP ₹0.4 पर आया, लिस्टिंग पर मुनाफा होगा या नुकसान?

महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ में सब्सक्रिप्शन का तीसरा दिन (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: महारत्न पीएसयू कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) के आईपीओ में आज, सोमवार को सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है. 8981 करोड़ रुपये के इस बड़े आईपीओ के लिए आज निवेश करने का लास्ट चांस है. निवेशक आज से पैसे लगा सकते हैं. इस आईपीओ को आखिरी दिन में 88 फीसदी की सब्सक्रिप्शन मिला है. इधर, ग्रे मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं, वो निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर रहे हैं.

महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड के आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) गिरकर सिर्फ 0.4 रुपये पर आ गया है. जिसकी वजह से अब एक्सपर्ट इसे सतर्क रहने की निवेशकों को सलाह दे रहे हैं. हालांकि, निवेशकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जीएमपी एक अनौपचारिक मार्केट इंडिकेटर है और लिस्टिंग से पहले इसमें बदलाव हो सकता है. असल लिस्टिंग प्राइस आखिर में मार्केट की स्थितियों और लिस्टिंग के दिन निवेशकों की मांग पर निर्भर करेगा.