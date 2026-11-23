Mahanadi Coalfields IPO Day 3: आखिरी दिन! 88% भरा इश्यू, GMP ₹0.4 पर आया, लिस्टिंग पर मुनाफा होगा या नुकसान?
Mahanadi Coalfields IPO Day 3: इस आईपीओ को तीसरे दिन भी पूरी तरह से नहीं भर पाया है. इधर, जीएमपी पूरी तरह से सुस्त है.
Published : November 23, 2026 at 1:49 PM IST
नई दिल्ली: महारत्न पीएसयू कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) के आईपीओ में आज, सोमवार को सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है. 8981 करोड़ रुपये के इस बड़े आईपीओ के लिए आज निवेश करने का लास्ट चांस है. निवेशक आज से पैसे लगा सकते हैं. इस आईपीओ को आखिरी दिन में 88 फीसदी की सब्सक्रिप्शन मिला है. इधर, ग्रे मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं, वो निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर रहे हैं.
महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड के आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) गिरकर सिर्फ 0.4 रुपये पर आ गया है. जिसकी वजह से अब एक्सपर्ट इसे सतर्क रहने की निवेशकों को सलाह दे रहे हैं. हालांकि, निवेशकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जीएमपी एक अनौपचारिक मार्केट इंडिकेटर है और लिस्टिंग से पहले इसमें बदलाव हो सकता है. असल लिस्टिंग प्राइस आखिर में मार्केट की स्थितियों और लिस्टिंग के दिन निवेशकों की मांग पर निर्भर करेगा.
Mahanadi Coalfields IPO: सब्सक्रिप्शन स्टेटस
महानदी कोलफील्ड्स आईपीओ के आखिरी दिन में दोपहर 1.37 बजे तक 88 फीसदी ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी इशू पूरी तरह से नहीं भरा है. सबसे ज्यादा ब्याज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने दिया, जहां 2.64 गुना बोली लगी. इसमें म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा 15,25,74,620 डिपॉजिट के लिए बोली लगाई, जबकि FIIs ने 1,98,49,830 डिपॉजिट के लिए अप्लाई किया.
वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 0.38 गुना, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (RII) में 0.37 गुना, शेयरहोल्डर्स में 0.45 गुना और एम्प्लॉइज कैटेगरी में सिर्फ 0.16 गुना सब्सक्रिप्शन आया है. 49,30,68,045 डिपॉजिट के ऑफर के मुकाबले 43,58,09,660 डिपॉजिट के लिए ही बोलियां आईं.
Mahanadi Coalfields IPO: प्राइस बैंड, लॉट साइज
कंपनी ने सोमवार को 129-136 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया है. एक एप्लीकेशन के लिए लॉट साइज़ 110 शेयर है. एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर (रिटेल) के लिए ज़रूरी कम से कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹14,960 (110 शेयर) (ऊपरी कीमत के आधार पर) है.
Mahanadi Coalfields IPO: जीएमपी का हाल
ग्रे-मार्केट पर नजर रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक, महानदी कोलफिल्ड्स के आईपीओ का जीएमपी 0.4 रुपये है. जो कि दोपहर 1.37 बजे आखिरी बार अपडेट किया गया था. अपर प्राइस बैंड 136 रुपये के हिसाब से इसकी अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 136.4 रुपये बनती है, यानी सिर्फ 0.29 फीसदी का लिस्टिंग गेन की संभावना दिख रही है.
पिछले 5 सेशन में जीएमपी लगातार नीचे की ओर जा रहा है, जो ग्रे मार्केट में नरम मांग को दिखा रहा है. पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में यह प्रीमियम 0.40 रुपये के निचले स्तर और 9.25 रुपये के ऊपरी स्तर के बीच घूमता रहा है.
Mahanadi Coalfields IPO: सब्सक्रिप्शन डेट
इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन विंडो 19 नवंबर से खुला और आज, 23 नवंबर सब्सक्राइब करने का तीसरा दिन है. कल, शनिवार और रविवार को मार्केट के वीकेंड हॉलिडे की वजह से जिन निवेशकों को इसमें पैसे लगाने का मौका नहीं मिला, वे आज सब्सक्रिप्शन विंडो बंद होने से पहले निवेश कर सकते हैं.
Mahanadi Coalfields IPO: अलॉटमेंट डेट
24 नवंबर, मंगलवार को स्टॉक मार्केट हॉलिडे की वजह से महानदी कोलफील्ड्स आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 25 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है.
Mahanadi Coalfields IPO: लिस्टिंग डेट
कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे, जिसकी संभावति डेट 27 नवंबर है.
Mahanadi Coalfields IPO: रजिस्ट्रार, बुक-रनिंग लीड मैनेजर
SBI कैपिटल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल, BOB कैपिटल मार्केट्स, IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज और IIFL कैपिटल सर्विसेज इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि KFin टेक्नोलॉजीज रजिस्ट्रार है.
MCL IPO की पूरी डिटेल
यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है. इसमें प्रमोटर कोल इंडिया अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी, जिसके तहत 66.18 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री होगी. चूंकि यह सिर्फ OFS है, इसलिए MCL को इस आईपीओ से कोई पैसा नहीं मिलेगा. पूरा पैसा बेचने वाले शेयरहोल्डर यानी कोल इंडिया को जाएगा.यह लिस्टिंग कोल इंडिया की अपनी सब्सिडियरीज की वैल्यू को कैपिटल मार्केट के जरिए अनलॉक करने की बड़ी योजना का हिस्सा है. MCL इस साल पब्लिक मार्केट में उतरने वाली कोल इंडिया की तीसरी सब्सिडियरी बनेगी. इससे पहले जनवरी में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड लिस्ट हुई थी, जबकि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड का आईपीओ मार्च में आया था.
एंकर राउंड में 53 निवेशकों ने लगाए 2,295 करोड़
आईपीओ खुलने से पहले हुए एंकर राउंड में कुल 53 एंकर निवेशकों ने 2,295.24 करोड़ रुपये लगा दिए हैं. कंपनी ने 18 नवंबर 2026 को BSE और NSE को दी जानकारी में बताया है कि बोर्ड ने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के साथ मिलकर 16,87,68,255 इक्विटी शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल किया है. ये शेयर 136 रुपये प्रति शेयर के एंकर अलॉटमेंट प्राइस पर दिए गए हैं. इसमें फेस वैल्यू 2 रुपये और प्रीमियम 134 रुपये शामिल है. यानी कंपनी ने अपर प्राइस बैंड पर ही एंकर निवेशकों को शेयर अलॉट किए हैं, जो इस इश्यू के प्रति संस्थागत भरोसे को दिखाता है.
LIC ने अकेले लिया 24.75 फीसदी हिस्सा
इस एंकर राउंड में सबसे बड़ा दांव भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने लगाया है. LIC को अकेले 4,17,64,690 शेयर अलॉट किए गए हैं, जो कुल एंकर पोर्शन का 24.75 फीसदी है. इसके लिए LIC ने 567.99 करोड़ रुपये का निवेश किया है. LIC के बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की रही, जिसे 2,99,56,520 शेयर यानी 17.75 फीसदी हिस्सा मिला. इस फंड ने 407.40 करोड़ रुपये लगाए हैं. वहीं, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 1,47,05,900 शेयर यानी 8.71 फीसदी हिस्सा मिला, जिसके लिए उसने 200 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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