MCL IPO: ₹8981 करोड़ का इश्यू खुला, GMP ₹3.1 पर आया; 2.28% लिस्टिंग गेन की उम्मीद, 14,960 रुपये से लगा सकते हैं पैसा
Mahanadi Coalfields IPO: आज से कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी एमसीएल के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन विंडो खुल गया है. इसका जीएमपी कहां पहुंचा, यहां पढ़ें...
Published : November 19, 2026 at 10:49 AM IST
नई दिल्ली: महारत्न पीएसयू कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) का बहुप्रतीक्षित आईपीओ आज, गुरुवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. 8981 करोड़ रुपये के इस बड़े आईपीओ के लिए निवेशक आज से पैसे लगा सकते हैं. इधर, ग्रे मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं, वो निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर रहे हैं.
महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड के आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) गिरकर सिर्फ 3.1 रुपये पर आ गया है. हालांकि, निवेशकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जीएमपी एक अनौपचारिक मार्केट इंडिकेटर है और लिस्टिंग से पहले इसमें बदलाव हो सकता है. असल लिस्टिंग प्राइस आखिर में मार्केट की स्थितियों और लिस्टिंग के दिन निवेशकों की मांग पर निर्भर करेगा.
Mahanadi Coalfields IPO: प्राइस बैंड, लॉट साइज
कंपनी ने सोमवार को 129-136 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया है. एक एप्लीकेशन के लिए लॉट साइज़ 110 शेयर है. एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर (रिटेल) के लिए ज़रूरी कम से कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹14,960 (110 शेयर) (ऊपरी कीमत के आधार पर) है.
Mahanadi Coalfields IPO: जीएमपी का हाल
ग्रे-मार्केट पर नजर रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक, महानदी कोलफिल्ड्स के आईपीओ का जीएमपी 3-3.4 रुपये है. जो कि सुबह 12.20 बजे आखिरी बार अपडेट किया गया था. अपर प्राइस बैंड 136 रुपये के हिसाब से इसकी अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 139-139.40 रुपये बनती है, यानी सिर्फ 2.21-2.50 फीसदी का लिस्टिंग गेन की संभावना दिख रही है. पिछले 5 सेशन में जीएमपी लगातार नीचे की ओर जा रहा है, जो ग्रे मार्केट में नरम मांग को दिखा रहा है. पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में यह प्रीमियम 3.40 रुपये के निचले स्तर और 9.25 रुपये के ऊपरी स्तर के बीच घूमता रहा है. एक समय पर प्रीमियम 9.25 रुपये तक था, जो अब घटकर 3.40 रुपये रह गया है.
Mahanadi Coalfields IPO: सब्सक्रिप्शन डेट
इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन विंडो आज, 19 नवंबर से खुल गया है और 23 नवंबर को बंद हो जाएगा.
Mahanadi Coalfields IPO: अलॉटमेंट डेट
महानदी कोलफील्ड्स आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 25 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है.
Mahanadi Coalfields IPO: लिस्टिंग डेट
कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे, जिसकी संभावतिक डेट 27 नवंबर है.
Mahanadi Coalfields IPO: रजिस्ट्रार, बुक-रनिंग लीड मैनेजर
SBI कैपिटल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल, BOB कैपिटल मार्केट्स, IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज और IIFL कैपिटल सर्विसेज इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि KFin टेक्नोलॉजीज रजिस्ट्रार है.
MCL IPO की पूरी डिटेल
यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है. इसमें प्रमोटर कोल इंडिया अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी, जिसके तहत 66.18 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री होगी. चूंकि यह सिर्फ OFS है, इसलिए MCL को इस आईपीओ से कोई पैसा नहीं मिलेगा. पूरा पैसा बेचने वाले शेयरहोल्डर यानी कोल इंडिया को जाएगा.यह लिस्टिंग कोल इंडिया की अपनी सब्सिडियरीज की वैल्यू को कैपिटल मार्केट के जरिए अनलॉक करने की बड़ी योजना का हिस्सा है. MCL इस साल पब्लिक मार्केट में उतरने वाली कोल इंडिया की तीसरी सब्सिडियरी बनेगी. इससे पहले जनवरी में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड लिस्ट हुई थी, जबकि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड का आईपीओ मार्च में आया था.
महानदी कोलफिल्ड्स के बारे में
1992 में स्थापित MCL ने वित्त वर्ष 2026 में 218.31 मिलियन टन (MT) कोयले का उत्पादन किया, जो भारत के कुल नॉन-कोकिंग कोल उत्पादन का लगभग 22.4 फीसदी है. यह आंकड़ा क्रिसिल रिपोर्ट के हवाले से ऑफर डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है. MCL कोल इंडिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक सब्सिडियरी है, जिसने वित्त वर्ष 2026 में सरकारी कंपनी के कुल कोयला उत्पादन में 28 फीसदी से ज्यादा का योगदान दिया.
वहीं, कोल इंडिया देश के घरेलू कोयला उत्पादन के 80 फीसदी से ज्यादा हिस्से के लिए जिम्मेदार है.कंपनी मुख्य रूप से ओडिशा के तालचर और इब वैली कोलफील्ड्स में काम करती है और नॉन-कोकिंग कोल का उत्पादन करती है. इसमें वॉश्ड और बेनिफिशिएटेड कोल भी शामिल है, जो मुख्य रूप से पावर सेक्टर के साथ-साथ सीमेंट, स्पंज आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम और पेपर जैसे उद्योगों को सप्लाई किया जाता है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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