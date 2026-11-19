ETV Bharat / business

MCL IPO: ₹8981 करोड़ का इश्यू खुला, GMP ₹3.1 पर आया; 2.28% लिस्टिंग गेन की उम्मीद, 14,960 रुपये से लगा सकते हैं पैसा

एमसीएल के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन विंडो खुल गया (सांकेतिक फोटो) ( Canva )

नई दिल्ली: महारत्न पीएसयू कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) का बहुप्रतीक्षित आईपीओ आज, गुरुवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. 8981 करोड़ रुपये के इस बड़े आईपीओ के लिए निवेशक आज से पैसे लगा सकते हैं. इधर, ग्रे मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं, वो निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर रहे हैं.

महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड के आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) गिरकर सिर्फ 3.1 रुपये पर आ गया है. हालांकि, निवेशकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जीएमपी एक अनौपचारिक मार्केट इंडिकेटर है और लिस्टिंग से पहले इसमें बदलाव हो सकता है. असल लिस्टिंग प्राइस आखिर में मार्केट की स्थितियों और लिस्टिंग के दिन निवेशकों की मांग पर निर्भर करेगा.