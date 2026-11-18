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MCL IPO GMP: ग्रे-मार्केट में ठंडा पड़ा आईपीओ, 2.50% प्रीमियम के संकेत; इस दिन खुलेगा कोल इंडिया की कंपनी का इश्यू

महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ (सांकेतिक फोटो) ( Canva )

नई दिल्ली: महारत्न पीएसयू कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) का बहुप्रतीक्षित आईपीओ कल यानी 19 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है. 8981 करोड़ रुपये के इस बड़े आईपीओ के लिए आज एंकर निवेशकों की बिडिंग हो रही है. लेकिन खुलने से ठीक एक दिन पहले ग्रे मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं, वो निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर रहे हैं.

महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड के आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) गिरकर सिर्फ 3.40 रुपये पर आ गया है. हालांकि, निवेशकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जीएमपी एक अनौपचारिक मार्केट इंडिकेटर है और लिस्टिंग से पहले इसमें बदलाव हो सकता है. असल लिस्टिंग प्राइस आखिर में मार्केट की स्थितियों और लिस्टिंग के दिन निवेशकों की मांग पर निर्भर करेगा.