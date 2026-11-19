Mahanadi Coalfields IPO: एंकर निवेशकों ने लगा दिए ₹2295 करोड़; LIC का सबसे बड़ा दांव, 24.75% हिस्सा अकेले लिया
Mahanadi Coalfields IPO: आईपीओ खुलने से पहले ही एंकर निवेशकों ने इश्यू पर बड़ा भरोसा जता दिया है. अकेले एलआईसी ने 25 फीसदी हिस्सा लिया.
Published : November 19, 2026 at 12:43 PM IST
नई दिल्ली: महारत्न पीएसयू कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) का बहुप्रतीक्षित आईपीओ आज, गुरुवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. 8981 करोड़ रुपये के इस बड़े आईपीओ के लिए निवेशक आज से पैसे लगा सकते हैं. इधर, ग्रे मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं, वो निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर रहे हैं.
महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड के आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) गिरकर सिर्फ 3.1 रुपये पर आ गया है. हालांकि, निवेशकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जीएमपी एक अनौपचारिक मार्केट इंडिकेटर है और लिस्टिंग से पहले इसमें बदलाव हो सकता है. असल लिस्टिंग प्राइस आखिर में मार्केट की स्थितियों और लिस्टिंग के दिन निवेशकों की मांग पर निर्भर करेगा. लेकिन आईपीओ खुलने से एक दिन पहले ही बड़े संस्थागत निवेशकों ने इस इश्यू पर बड़ा भरोसा जता दिया है.
एंकर राउंड में 53 निवेशकों ने लगाए ₹2295 करोड़
आईपीओ खुलने से पहले हुए एंकर राउंड में कुल 53 एंकर निवेशकों ने 2,295.24 करोड़ रुपये लगा दिए हैं. कंपनी ने 18 नवंबर 2026 को BSE और NSE को दी जानकारी में बताया है कि बोर्ड ने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के साथ मिलकर 16,87,68,255 इक्विटी शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल किया है. ये शेयर 136 रुपये प्रति शेयर के एंकर अलॉटमेंट प्राइस पर दिए गए हैं. इसमें फेस वैल्यू 2 रुपये और प्रीमियम 134 रुपये शामिल है. यानी कंपनी ने अपर प्राइस बैंड पर ही एंकर निवेशकों को शेयर अलॉट किए हैं, जो इस इश्यू के प्रति संस्थागत भरोसे को दिखाता है.
LIC ने अकेले लिया 24.75% हिस्सा
इस एंकर राउंड में सबसे बड़ा दांव भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने लगाया है. LIC को अकेले 4,17,64,690 शेयर अलॉट किए गए हैं, जो कुल एंकर पोर्शन का 24.75 फीसदी है. इसके लिए LIC ने 567.99 करोड़ रुपये का निवेश किया है. LIC के बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की रही, जिसे 2,99,56,520 शेयर यानी 17.75 फीसदी हिस्सा मिला. इस फंड ने 407.40 करोड़ रुपये लगाए हैं. वहीं, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 1,47,05,900 शेयर यानी 8.71% हिस्सा मिला, जिसके लिए उसने 200 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
म्यूचुअल फंड्स को मिला 53.04 फीसदी हिस्सा
एंकर पोर्शन में घरेलू म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है. कुल एंकर अलॉटमेंट में से 8,95,22,070 शेयर यानी 53.04 फीसदी हिस्सा 11 घरेलू म्यूचुअल फंड्स को मिला है, जिन्होंने कुल 29 स्कीम्स के जरिए आवेदन किया था. इन फंड्स ने कुल 1,217.50 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
इसमें निप्पॉन इंडिया के दो फंड्स के अलावा व्हाइटओक कैपिटल के कई फंड्स, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल के तीन फंड्स, आदित्य बिड़ला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड, एडलवाइस, एक्सिस, बारोडा BNP पारिबा और टाइटेनियम के फंड्स शामिल हैं. इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड को 1,17,64,720 शेयर यानी 6.97% हिस्सा मिला है, जिसके लिए उसने 160 करोड़ रुपये लगाए हैं. HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को 50,00,050 शेयर यानी 2.96 फीसदी हिस्सा मिला है.
इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स ने भी दिखाया भरोसा
वहीं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों और पेंशन फंड्स को भी एंकर पोर्शन में बड़ी हिस्सेदारी मिली है. कुल 4,45,03,615 शेयर यानी 26.37% हिस्सा 5 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों और पेंशन फंड्स को अलॉट किया गया है. इनमें LIC के अलावा बजाज लाइफ इंश्योरेंस, NPS ट्रस्ट - अटल पेंशन योजना, एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस और कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस शामिल हैं. इन संस्थाओं ने कुल 605.24 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
SEBI ICDR नियमों के तहत एंकर पोर्शन का कम से कम 40 फीसदी हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों व पेंशन फंड्स के लिए रिजर्व था. MCL ने इस न्यूनतम सीमा से कहीं ज्यादा अलॉटमेंट इन कैटेगरी को दिया है.
विदेशी निवेशकों की भी एंट्री
विदेशी निवेशकों ने भी MCL आईपीओ में दिलचस्पी दिखाई है. अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी - मॉनसून को 17,64,730 शेयर यानी 1.05% हिस्सा मिला है, जिसके लिए उसने 24 करोड़ रुपये लगाए हैं. सोसाइटी जनरल - ओडीआई को 40,44,068 शेयर यानी 2.40 फीसदी हिस्सा मिला है, जबकि मॉर्गन स्टैनली एशिया (सिंगापुर) को 36,76,420 शेयर यानी 2.18 फीसदी हिस्सा मिला है. इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स बैंक यूरोप, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरीशस, अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज जैसे विदेशी फंड्स ने भी एंकर राउंड में हिस्सा लिया है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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