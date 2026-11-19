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Mahanadi Coalfields IPO: एंकर निवेशकों ने लगा दिए ₹2295 करोड़; LIC का सबसे बड़ा दांव, 24.75% हिस्सा अकेले लिया

महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ में रिटेल से पहले एंकर निवेशकों की एंट्री (सांकेतिक फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: महारत्न पीएसयू कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) का बहुप्रतीक्षित आईपीओ आज, गुरुवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. 8981 करोड़ रुपये के इस बड़े आईपीओ के लिए निवेशक आज से पैसे लगा सकते हैं. इधर, ग्रे मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं, वो निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर रहे हैं.

महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड के आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) गिरकर सिर्फ 3.1 रुपये पर आ गया है. हालांकि, निवेशकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जीएमपी एक अनौपचारिक मार्केट इंडिकेटर है और लिस्टिंग से पहले इसमें बदलाव हो सकता है. असल लिस्टिंग प्राइस आखिर में मार्केट की स्थितियों और लिस्टिंग के दिन निवेशकों की मांग पर निर्भर करेगा. लेकिन आईपीओ खुलने से एक दिन पहले ही बड़े संस्थागत निवेशकों ने इस इश्यू पर बड़ा भरोसा जता दिया है.