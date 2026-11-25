Mahanadi Coalfields IPO: शेयर अलॉटमेंट आज, LIC का भी है दांव - आपको मिले या नहीं? KFin Tech के जरिये ऐसे चेक करें
Mahanadi Coalfields IPO Allotment Status: शेयर अलॉटमेंट आज किसी भी वक्त फाइनल हो सकता है. रजिस्ट्रार की वेबसाइट के जरिये स्टेटस चेक कर सकते हैं.
Published : November 25, 2026 at 11:22 AM IST
नई दिल्ली: महारत्न पीएसयू कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) के आईपीओ में निवेश करने वालों को अब इसके शेयरों के अलॉटमेंट का बेसब्री से इंतजार होगा. तो बता दें कि 8981 करोड़ रुपये के इस बड़े आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट आज, बुधवार को किसी भी वक्त हो सकता है. ये आईपीओ 3 दिन में 1.52 गुना सब्सक्राइब कर लिया गया है. जिन लोगों ने इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं, वे आज इसके रजिस्ट्रार की वेबसाइट या फिर बीएसई, एनएसई की वेबसाइट पर जाकर अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं.
कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 129-136 रुपये प्रति शेयर फिक्स किया था. एक एप्लीकेशन के लिए लॉट साइज 110 शेयर थे. एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए जरूरी कम से कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,960 रुपये (110 शेयर) (ऊपरी कीमत के आधार पर) था.
एंकर राउंड में 53 निवेशकों ने लगाए 2,295 करोड़
आईपीओ खुलने से पहले हुए एंकर राउंड में 53 एंकर निवेशकों ने 2,295.24 करोड़ रुपये लगाए हैं. कंपनी ने 18 नवंबर 2026 को BSE और NSE को दी जानकारी में बताया कि बोर्ड ने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के साथ मिलकर 136 रुपये प्रति शेयर के एंकर अलॉटमेंट प्राइस (फेस वैल्यू 2 रुपये + प्रीमियम 134 रुपये) पर 16,87,68,255 इक्विटी शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल किया. यानी अपर प्राइस बैंड पर ही शेयर अलॉट किए गए, जिसमें सबसे बड़ा दांव एलआईसी ने लगाया.
एलआईसी ने 567.99 करोड़ रुपये में 4,17,64,690 शेयर यानी कुल एंकर पोर्शन का 24.75 फीसदी हिस्सा हासिल किया, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 407.40 करोड़ रुपये में 2,99,56,520 शेयर (17.75 फीसदी) और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस को 200 करोड़ रुपये में 1,47,05,900 शेयर (8.71 फीसदी) हिस्सा मिला.
Mahanadi Coalfields IPO: अलॉटमेंट डेट
24 नवंबर, मंगलवार को स्टॉक मार्केट हॉलिडे था. तो अब महानदी कोलफील्ड्स आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट आज, 25 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है.
Mahanadi Coalfields IPO: रजिस्ट्रार, बुक-रनिंग लीड मैनेजर
SBI कैपिटल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल, BOB कैपिटल मार्केट्स, IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज और IIFL कैपिटल सर्विसेज इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि KFin टेक्नोलॉजीज रजिस्ट्रार है.
Mahanadi Coalfields IPO: रजिस्ट्रार वेबसाइट से चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस
आईपीओ के रजिस्ट्रार KFin टेक्नोलॉजी के जरिये अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए इन स्टेप्ल को फॉलो कर सकते हैं-
Step 1- सबसे पहले डायरेक्ट लिंक - https://rti.kfintech.com/ipostatus/ पर क्लिक करें.
Step 2- इसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू से Mahanadi Coalfields IPO सिलेक्ट करें.
Step 3- अब अपना PAN नंबर डालें.
Step 4- Captcha कोड डालकर Submit करें.
Step 5- आपकी स्क्रीन पर अलॉटमेंट स्टेटस का पेज निकलकर आएगा.
Mahanadi Coalfields IPO: सब्सक्रिप्शन स्टेटस
महानदी कोलफील्ड्स आईपीओ के आखिरी दिन कुल 1.52 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. सबसे ज्यादा डिमांड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) की ओर से आई, जहां इश्यू 4.95 गुना भरा. QIB में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 6,38,13,750 शेयरों, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने 4,97,55,750 शेयरों, म्यूचुअल फंड्स ने 31,82,56,950 शेयरों और अन्य ने 12,49,85,190 शेयरों के लिए बिड लगाई.
वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी सिर्फ 0.66 गुना भरी. इसमें 10 लाख रुपये से ज्यादा की बिड वाली कैटेगरी 0.62 गुना और 2 से 10 लाख रुपये वाली कैटेगरी 0.75 गुना सब्सक्राइब हुई. रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (RII) कैटेगरी 0.46 गुना भरी, जिसमें कट-ऑफ पर 7,97,81,680 शेयरों के लिए बिड आई. एम्प्लॉई कैटेगरी 0.22 गुना और शेयरहोल्डर्स कैटेगरी 0.56 गुना सब्सक्राइब हुई.
Mahanadi Coalfields IPO: लिस्टिंग डेट
कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे, जिसकी संभावति डेट 27 नवंबर है.
महानदी कोलफिल्ड्स के बारे में
1992 में स्थापित MCL ने वित्त वर्ष 2026 में 218.31 मिलियन टन (MT) कोयले का उत्पादन किया, जो भारत के कुल नॉन-कोकिंग कोल उत्पादन का लगभग 22.4 फीसदी है. यह आंकड़ा क्रिसिल रिपोर्ट के हवाले से ऑफर डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है. MCL कोल इंडिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक सब्सिडियरी है, जिसने वित्त वर्ष 2026 में सरकारी कंपनी के कुल कोयला उत्पादन में 28 फीसदी से ज्यादा का योगदान दिया.
वहीं, कोल इंडिया देश के घरेलू कोयला उत्पादन के 80 फीसदी से ज्यादा हिस्से के लिए जिम्मेदार है.कंपनी मुख्य रूप से ओडिशा के तालचर और इब वैली कोलफील्ड्स में काम करती है और नॉन-कोकिंग कोल का उत्पादन करती है. इसमें वॉश्ड और बेनिफिशिएटेड कोल भी शामिल है, जो मुख्य रूप से पावर सेक्टर के साथ-साथ सीमेंट, स्पंज आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम और पेपर जैसे उद्योगों को सप्लाई किया जाता है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)