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Mahanadi Coalfields IPO: शेयर अलॉटमेंट आज, LIC का भी है दांव - आपको मिले या नहीं? KFin Tech के जरिये ऐसे चेक करें

महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ अलॉटमेंट डेट आज (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: महारत्न पीएसयू कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) के आईपीओ में निवेश करने वालों को अब इसके शेयरों के अलॉटमेंट का बेसब्री से इंतजार होगा. तो बता दें कि 8981 करोड़ रुपये के इस बड़े आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट आज, बुधवार को किसी भी वक्त हो सकता है. ये आईपीओ 3 दिन में 1.52 गुना सब्सक्राइब कर लिया गया है. जिन लोगों ने इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं, वे आज इसके रजिस्ट्रार की वेबसाइट या फिर बीएसई, एनएसई की वेबसाइट पर जाकर अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं.

कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 129-136 रुपये प्रति शेयर फिक्स किया था. एक एप्लीकेशन के लिए लॉट साइज 110 शेयर थे. एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए जरूरी कम से कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,960 रुपये (110 शेयर) (ऊपरी कीमत के आधार पर) था.

एंकर राउंड में 53 निवेशकों ने लगाए 2,295 करोड़ आईपीओ खुलने से पहले हुए एंकर राउंड में 53 एंकर निवेशकों ने 2,295.24 करोड़ रुपये लगाए हैं. कंपनी ने 18 नवंबर 2026 को BSE और NSE को दी जानकारी में बताया कि बोर्ड ने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के साथ मिलकर 136 रुपये प्रति शेयर के एंकर अलॉटमेंट प्राइस (फेस वैल्यू 2 रुपये + प्रीमियम 134 रुपये) पर 16,87,68,255 इक्विटी शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल किया. यानी अपर प्राइस बैंड पर ही शेयर अलॉट किए गए, जिसमें सबसे बड़ा दांव एलआईसी ने लगाया. एलआईसी ने 567.99 करोड़ रुपये में 4,17,64,690 शेयर यानी कुल एंकर पोर्शन का 24.75 फीसदी हिस्सा हासिल किया, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 407.40 करोड़ रुपये में 2,99,56,520 शेयर (17.75 फीसदी) और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस को 200 करोड़ रुपये में 1,47,05,900 शेयर (8.71 फीसदी) हिस्सा मिला. Mahanadi Coalfields IPO: अलॉटमेंट डेट 24 नवंबर, मंगलवार को स्टॉक मार्केट हॉलिडे था. तो अब महानदी कोलफील्ड्स आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट आज, 25 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है. Mahanadi Coalfields IPO: रजिस्ट्रार, बुक-रनिंग लीड मैनेजर SBI कैपिटल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल, BOB कैपिटल मार्केट्स, IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज और IIFL कैपिटल सर्विसेज इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि KFin टेक्नोलॉजीज रजिस्ट्रार है. Mahanadi Coalfields IPO: रजिस्ट्रार वेबसाइट से चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस आईपीओ के रजिस्ट्रार KFin टेक्नोलॉजी के जरिये अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए इन स्टेप्ल को फॉलो कर सकते हैं- Step 1- सबसे पहले डायरेक्ट लिंक - https://rti.kfintech.com/ipostatus/ पर क्लिक करें. Step 2- इसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू से Mahanadi Coalfields IPO सिलेक्ट करें.