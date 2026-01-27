ETV Bharat / business

भारत-EU व्यापार समझौता: लग्जरी कारों पर शुल्क 110% से घटकर हुआ 10%

भारत-EU समझौते से लग्जरी कारों पर आयात शुल्क 110% से घटकर 10% होगा, जिससे बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां सस्ती होंगी.

प्रधानमंत्री मोदी-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 27, 2026 at 2:22 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: करीब दो दशकों की लंबी बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दे दिया है. इस ऐतिहासिक समझौते के तहत भारत में आयात होने वाली यूरोपीय कारों पर लगने वाला सीमा शुल्क चरणबद्ध तरीके से 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा. यह रियायत हर साल 2.5 लाख वाहनों के कोटे के तहत दी जाएगी.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कारों पर टैरिफ को धीरे-धीरे 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा, जो सालाना 2.5 लाख वाहनों की सीमा के अंतर्गत होगा. हालांकि, इस समझौते में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को फिलहाल किसी तरह की शुल्क राहत नहीं दी गई है.

भारतीय ऑटो बाजार में बड़ा बदलाव संभव
भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है. अभी भारत 40,000 डॉलर से कम कीमत वाली आयातित यात्री कारों पर 70 प्रतिशत शुल्क और इससे महंगी कारों पर प्रभावी रूप से 110 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाता है. नए एफटीए के तहत टैरिफ में कटौती से भारतीय ऑटो बाजार में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है.

यूरोपीय वाहन कंपनियों को राहत
इस फैसले से वोक्सवैगन, रेनो और स्टेलैंटिस जैसी यूरोपीय वाहन कंपनियों को सीधा फायदा होगा. इसके अलावा, लग्ज़री कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू को भी राहत मिलेगी, जो भारत में स्थानीय स्तर पर निर्माण करती हैं लेकिन ऊंचे टैरिफ के कारण सीमित वृद्धि का सामना कर रही थीं.

फिलहाल, यूरोपीय कार निर्माताओं की भारत के 44 लाख यूनिट सालाना के कार बाजार में हिस्सेदारी चार प्रतिशत से भी कम है. यह बाजार जापान की सुजुकी मोटर और भारतीय कंपनियों महिंद्रा तथा टाटा के दबदबे में है, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी करीब दो-तिहाई है.

2030 तक 60 लाख यूनिट का बाजार
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत का कार बाजार वर्ष 2030 तक बढ़कर 60 लाख यूनिट सालाना तक पहुंच सकता है. इसी संभावना को देखते हुए कई यूरोपीय कंपनियां भारत में नए निवेश की तैयारी कर रही हैं. रेनो भारत में नई रणनीति के साथ वापसी कर रही है, जबकि वोक्सवैगन समूह अपनी स्कोडा ब्रांड के जरिए निवेश के अगले चरण को अंतिम रूप दे रहा है.

व्यापारिक रिश्तों को मिलेगा बल
भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए वार्ता की शुरुआत 2007 में हुई थी, लेकिन 2013 में मतभेदों के चलते बातचीत रोक दी गई थी. इसे जून 2022 में दोबारा शुरू किया गया. यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार साझेदार है. वित्त वर्ष 2024–25 में दोनों के बीच कुल व्यापार लगभग 136 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा, जिसमें 76 अरब डॉलर का निर्यात और 60 अरब डॉलर का आयात शामिल है.

पीएम मोदी ने बताया ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को “मदर ऑफ ऑल डील्स” बताते हुए कहा कि यह दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच मजबूत साझेदारी का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि यह एफटीए वैश्विक निवेशकों और कारोबारियों के लिए भारत पर भरोसा और मजबूत करेगा. यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के टैरिफ और चीन के निर्यात नियंत्रण के बीच भारत और ईयू नए बाजारों की तलाश कर रहे हैं.

इस समझौते के साथ भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद यूरोपीय संघ के साथ एफटीए करने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है.

