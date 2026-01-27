ETV Bharat / business

भारत-EU व्यापार समझौता: लग्जरी कारों पर शुल्क 110% से घटकर हुआ 10%

प्रधानमंत्री मोदी-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक ( PTI )

नई दिल्ली: करीब दो दशकों की लंबी बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दे दिया है. इस ऐतिहासिक समझौते के तहत भारत में आयात होने वाली यूरोपीय कारों पर लगने वाला सीमा शुल्क चरणबद्ध तरीके से 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा. यह रियायत हर साल 2.5 लाख वाहनों के कोटे के तहत दी जाएगी. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कारों पर टैरिफ को धीरे-धीरे 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा, जो सालाना 2.5 लाख वाहनों की सीमा के अंतर्गत होगा. हालांकि, इस समझौते में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को फिलहाल किसी तरह की शुल्क राहत नहीं दी गई है. भारतीय ऑटो बाजार में बड़ा बदलाव संभव

भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है. अभी भारत 40,000 डॉलर से कम कीमत वाली आयातित यात्री कारों पर 70 प्रतिशत शुल्क और इससे महंगी कारों पर प्रभावी रूप से 110 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाता है. नए एफटीए के तहत टैरिफ में कटौती से भारतीय ऑटो बाजार में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है. यूरोपीय वाहन कंपनियों को राहत

इस फैसले से वोक्सवैगन, रेनो और स्टेलैंटिस जैसी यूरोपीय वाहन कंपनियों को सीधा फायदा होगा. इसके अलावा, लग्ज़री कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू को भी राहत मिलेगी, जो भारत में स्थानीय स्तर पर निर्माण करती हैं लेकिन ऊंचे टैरिफ के कारण सीमित वृद्धि का सामना कर रही थीं. फिलहाल, यूरोपीय कार निर्माताओं की भारत के 44 लाख यूनिट सालाना के कार बाजार में हिस्सेदारी चार प्रतिशत से भी कम है. यह बाजार जापान की सुजुकी मोटर और भारतीय कंपनियों महिंद्रा तथा टाटा के दबदबे में है, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी करीब दो-तिहाई है.