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LPG सिलेंडर छोड़ें, घर लाएं PNG: ₹500 की फ्री गैस के साथ मिल रहे हैं ये तगड़े ऑफर्स

नई दिल्ली: मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब भारत के घरेलू ऊर्जा बाजार पर भी दिखने लगा है. आपूर्ति बाधित होने की आशंका और एलपीजी (LPG) सिलेंडर की बुकिंग में आए उतार-चढ़ाव को देखते हुए केंद्र सरकार और गैस वितरण कंपनियां अब 'पाइप्ड नेचुरल गैस' को तेजी से बढ़ावा दे रही हैं. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियां रजिस्ट्रेशन फीस माफी से लेकर मुफ्त गैस तक के लुभावने ऑफर्स दे रही हैं.

एलपीजी बुकिंग में गिरावट और पैनिक की स्थिति

पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के रुझानों में काफी अस्थिरता देखी गई है. 13 मार्च को देश भर में लगभग 88.8 लाख सिलेंडरों की बुकिंग हुई थी, जो 14 मार्च को गिरकर 77 लाख पर आ गई. इस गिरावट का मुख्य कारण बाजार में फैली घबराहट (Panic) को माना जा रहा है. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है और डिजिटल बुकिंग का आंकड़ा 87 प्रतिशत तक पहुंच गया है. कालाबाजारी रोकने के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं.

गैस कंपनियों के 'धमाका' ऑफर्स

एलपीजी की झंझटों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रमुख गैस कंपनियों ने विशेष रियायतों की घोषणा की है: