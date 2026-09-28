ETV Bharat / business

LPG से लेकर Bank FD तक: 1 अक्टूबर से देश में बदल रहे हैं ये 8 बड़े नियम, आम जनता की जेब पर होगा सीधा असर

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: नया महीना शुरू होने में बस दो दिन बचे हैं और 1 अक्टूबर 2026 से देशभर में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं. सरकारी नियमों से लेकर आपके पर्सनल फाइनेंस और रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी व्यवस्थाएं बदलने वाली हैं. केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई इन नई गाइडलाइंस का सीधा असर आपकी जेब और सहूलियत पर पड़ेगा. आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से आपकी जिंदगी में क्या-क्या बदलने जा रहा है

1. गैस सिलेंडर पर e-KYC अनिवार्य, नहीं तो देना होगा बाजार भाव

अगर आप घर में घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और सरकारी सब्सिडी का फायदा लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे जरूरी है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 से बिना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) यानी e-KYC के घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. सरकार के आंकड़ों के अनुसार, देश के करीब 90% (27.43 करोड़) ग्राहकों ने अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है. जिन लोगों की e-KYC अधूरी है, उन्हें 1 अक्टूबर से सिलेंडर तो मिलेगा, लेकिन बिना सब्सिडी वाले बाजार भाव पर मिलेगा. सितंबर 2026 में 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर पर करीब ₹210 की सब्सिडी मिल रही थी, जिसे आप e-KYC न कराने पर खो सकते हैं. कैसे करें घर बैठे? इंडेन के ग्राहक Indian Oil ONE ऐप से.

भारत गैस के ग्राहक Hello BPCL ऐप से.

एचपी गैस के ग्राहक HP PAY ऐप से चेहरा या अंगूठा स्कैन करके इसे पूरा कर सकते हैं. 2. बैंक FD पर RBI का नया नियम: एक बैंक, एक ब्याज दर

अब बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा. नए नियम के तहत, अब देश के सभी बैंकों को अपनी हर ब्रांच में एक समान एफडी रेट ऑफर करना होगा. अक्सर देखा जाता था कि बैंक एक ही अवधि और एक ही रकम की एफडी पर अलग-अलग ब्रांच या वीआईपी ग्राहकों को अलग ब्याज दरें दे देते थे. लेकिन अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि ग्राहकों या ब्रांच के आधार पर ब्याज दरों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता. देश के किसी भी कोने में स्थित ब्रांच में ग्राहकों को बराबर रकम पर बराबर रिटर्न मिलेगा. 3. 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए खुला 'डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट' का विंडो

सुपर-सीनियर सिटीजन्स यानी 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है. सरकार ने उनके लिए सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि को सामान्य नागरिकों से पहले शुरू कर दिया है.