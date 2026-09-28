LPG से लेकर Bank FD तक: 1 अक्टूबर से देश में बदल रहे हैं ये 8 बड़े नियम, आम जनता की जेब पर होगा सीधा असर
1 अक्टूबर 2026 से देश में एलपीजी,बैंक एफडी और जन्म प्रमाण पत्र के नियम बदल रहे हैं. क्या हो रहे हैं बदलाव पढ़ें पूरी खबर...
Published : September 28, 2026 at 3:33 PM IST
नई दिल्ली: नया महीना शुरू होने में बस दो दिन बचे हैं और 1 अक्टूबर 2026 से देशभर में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं. सरकारी नियमों से लेकर आपके पर्सनल फाइनेंस और रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी व्यवस्थाएं बदलने वाली हैं. केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई इन नई गाइडलाइंस का सीधा असर आपकी जेब और सहूलियत पर पड़ेगा. आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से आपकी जिंदगी में क्या-क्या बदलने जा रहा है
1. गैस सिलेंडर पर e-KYC अनिवार्य, नहीं तो देना होगा बाजार भाव
अगर आप घर में घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और सरकारी सब्सिडी का फायदा लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे जरूरी है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 से बिना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) यानी e-KYC के घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी.
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, देश के करीब 90% (27.43 करोड़) ग्राहकों ने अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है. जिन लोगों की e-KYC अधूरी है, उन्हें 1 अक्टूबर से सिलेंडर तो मिलेगा, लेकिन बिना सब्सिडी वाले बाजार भाव पर मिलेगा. सितंबर 2026 में 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर पर करीब ₹210 की सब्सिडी मिल रही थी, जिसे आप e-KYC न कराने पर खो सकते हैं.
कैसे करें घर बैठे?
- इंडेन के ग्राहक Indian Oil ONE ऐप से.
- भारत गैस के ग्राहक Hello BPCL ऐप से.
- एचपी गैस के ग्राहक HP PAY ऐप से चेहरा या अंगूठा स्कैन करके इसे पूरा कर सकते हैं.
2. बैंक FD पर RBI का नया नियम: एक बैंक, एक ब्याज दर
अब बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा. नए नियम के तहत, अब देश के सभी बैंकों को अपनी हर ब्रांच में एक समान एफडी रेट ऑफर करना होगा.
अक्सर देखा जाता था कि बैंक एक ही अवधि और एक ही रकम की एफडी पर अलग-अलग ब्रांच या वीआईपी ग्राहकों को अलग ब्याज दरें दे देते थे. लेकिन अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि ग्राहकों या ब्रांच के आधार पर ब्याज दरों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता. देश के किसी भी कोने में स्थित ब्रांच में ग्राहकों को बराबर रकम पर बराबर रिटर्न मिलेगा.
3. 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए खुला 'डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट' का विंडो
सुपर-सीनियर सिटीजन्स यानी 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है. सरकार ने उनके लिए सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि को सामान्य नागरिकों से पहले शुरू कर दिया है.
- बुजुर्ग पेंशनभोगी 1 अक्टूबर 2026 से ही अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे.
- आम पेंशनभोगियों के लिए यह विंडो नवंबर में खुलेगी.
- बुजुर्ग नागरिक इसे Face RD ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक के जरिए आसानी से जमा कर सकते हैं ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के आती रहे.
4. जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नियमों में बड़ा बदलाव
अगर आप समय पर जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. 1 अक्टूबर से 'रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026' लागू हो रहा है.
1 से 2 साल की देरी: यदि रजिस्ट्रेशन में एक साल से ज्यादा और दो साल से कम की देरी होती है, तो संबंधित अथॉरिटी पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद ही सर्टिफिकेट जारी करेगी.
2 साल से ज्यादा की देरी: अगर दो साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो मामला सीधे कोर्ट जाएगा. इसके लिए अब ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) का लिखित आदेश अनिवार्य होगा. इसके बिना प्रशासन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर पाएगा.
5. NRI से प्रॉपर्टी खरीदना हुआ आसान, TAN की टेंशन खत्म
अगर आप किसी अनिवासी भारतीय (NRI) से भारत में कोई मकान, दुकान या जमीन खरीद रहे हैं, तो टैक्स नियमों में बड़ी राहत दी गई है. आयकर अधिनियम 2025 के तहत नया नियम लागू हो रहा है.
- अब खरीदार (Individual या HUF) को एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदते वक्त टीडीएस (TDS) काटने के लिए अलग से TAN (टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर) लेने की जरूरत नहीं होगी.
- खरीदार अपने सामान्य PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) का इस्तेमाल करके ही टीडीएस काट और जमा कर सकेंगे.
- ध्यान दें: सरकार ने सिर्फ TAN की अनिवार्यता हटाई है, टीडीएस काटने का नियम अब भी लागू रहेगा.
6. भारतीय निर्यातकों के लिए चार बड़े बदलाव
भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए 1 अक्टूबर की तारीख बेहद अहम है. कारोबारियों को इस हफ्ते अपने कागजात दुरुस्त करने होंगे क्योंकि
- पूरा एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फ्रेमवर्क बदला जा रहा है.
- पुराने SOFTEX फॉर्म को खत्म करके उसे एक सिंगल Export Declaration Form में बदल दिया गया है.
- निर्यात उत्पादों पर शुल्क और टैक्स छूट देने वाली RoDTEP योजना की पुरानी अधिसूचित दरों की मियाद समाप्त हो रही है.
- चीनी के निर्यात पर लगे प्रतिबंध की तय समय सीमा भी पूरी हो रही है.
7. बदल गया 135 साल पुराना कानून: डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड अब पुख्ता सबूत
देश में डिजिटल बैंकिंग को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026' 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है. यह नया कानून 135 साल पुराने यानी 1891 के औपनिवेशिक कानून की जगह लेगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब बैंकों के फिजिकल रजिस्टरों के साथ-साथ उनके इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, क्लाउड-बेस्ड और वर्चुअल रिकॉर्ड्स को भी अदालत में कानूनी सबूत के तौर पर पूरी मान्यता मिलेगी.
8. पूर्वोत्तर के राज्यों में 6 महीने के लिए बढ़ा AFSPA
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद बड़ा फैसला लिया है. 1 अक्टूबर 2026 से अगले छह महीनों के लिए मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ चुनिंदा और अशांत घोषित इलाकों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) की अवधि को बढ़ा दिया गया है.
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