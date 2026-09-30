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कल से बंद हो सकती है आपकी रसोई गैस सब्सिडी, आज ही निपटा लें यह काम

नई दिल्ली: अगर आपके पास घरेलू एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन है और आपने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो 1 अक्टूबर से आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक, 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है. जिन उपभोक्ताओं का वेरिफिकेशन अधूरा है, उन्हें बाजार मूल्य पर ही एलपीजी गैस खरीदनी होगी.

आइए समझते हैं कि सरकार का यह नया फैसला क्या है, आम जनता पर इसका क्या असर होगा और आप इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं.

कनेक्शन कटेगा नहीं, लेकिन बंद होगी सब्सिडी

सरकार ने साफ किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनका गैस कनेक्शन काटा नहीं जाएगा. उन्हें गैस सिलेंडर की सप्लाई मिलती रहेगी, लेकिन वे सरकारी सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे. वर्तमान में सितंबर महीने के आंकड़ों के अनुसार, प्रति 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर पर लगभग 210 रुपये की सब्सिडी मिलती है. केवाईसी न होने पर उपभोक्ताओं को यह ₹210 खुद की जेब से देने होंगे और पूरा सिलेंडर बिना सब्सिडी के बाजार भाव पर खरीदना होगा.

छोटे सिलेंडरों का ही मिलेगा विकल्प

नियमों के मुताबिक, जो उपभोक्ता बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने में असमर्थ हैं या इसे नहीं कराना चाहते हैं, उन्हें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप बॉट या वेबसाइट) पर जाकर इस विकल्प को चुनना होगा. इसके अलावा, ऐसे उपभोक्ताओं को स्थानीय उपलब्धता के आधार पर केवल 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर ही सप्लाई किए जाएंगे.

क्यों लिया गया यह फैसला?

देश की तीन बड़ी सरकारी गैस कंपनियों—इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के पास कुल मिलाकर लगभग 32.77 करोड़ घरेलू ग्राहक हैं. इनमें से करीब 27.43 करोड़ ग्राहक अपनी ई-केवाईसी पूरी कर चुके हैं, जबकि लगभग 5.4 करोड़ उपभोक्ताओं का वेरिफिकेशन अभी भी बाकी है. सरकार का मुख्य उद्देश्य फर्जी या 'घोस्ट' गैस कनेक्शनों को हटाना और घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडरों के कमर्शियल इस्तेमाल को रोकना है, ताकि सरकारी पैसे का सही उपयोग हो सके.

आम जनता में नाराजगी, एक्सटेंशन की मांग

अचानक आए इस फैसले और सिर्फ एक दिन का समय बचने के कारण देशभर के उपभोक्ताओं में असमर्थता और नाराजगी देखी जा रही है. महाराष्ट्र के कई उपभोक्ताओं का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों, महिलाओं और बुजुर्गों को इस नियम की पर्याप्त जानकारी ही नहीं थी. लोगों की मांग है कि सरकार को इस प्रक्रिया के लिए कम से कम एक महीने का अतिरिक्त समय देना चाहिए ताकि बिना किसी अफरा-तफरी के सभी लोग अपना वेरिफिकेशन करा सकें.