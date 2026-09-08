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LPG Gas Booking: ग्राहकों की मौज! अब 45 की जगह सिर्फ इतने दिनों में बुक होगा गैस सिलेंडर

नई दिल्ली: घरेलू रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग के बीच की समय सीमा को संशोधित कर दिया है. अब देश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर बुक करने का अंतराल समान रूप से 25 दिन तय कर दिया गया है. नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

मंत्रालय ने इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी सभी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को इस नीति को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है.

ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को मिलेगा. इससे पहले, सरकार ने मांग के प्रबंधन के लिए एक अस्थायी व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में दो सिलेंडर की बुकिंग के बीच 45 दिनों का अंतर होना अनिवार्य था. अब इस प्रतीक्षा अवधि को 45 दिन से घटाकर सीधे 25 दिन कर दिया गया है, यानी ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब 20 दिन पहले ही नया सिलेंडर बुक करने की अनुमति मिल जाएगी. वहीं, शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए यह अवधि पहले की तरह ही 25 दिन बनी रहेगी.