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LPG Gas Booking: ग्राहकों की मौज! अब 45 की जगह सिर्फ इतने दिनों में बुक होगा गैस सिलेंडर

सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग अंतराल अब समान रूप से 25 दिन तय, ग्रामीण इलाकों में 45 दिनों की पाबंदी खत्म.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 1:15 PM IST

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नई दिल्ली: घरेलू रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग के बीच की समय सीमा को संशोधित कर दिया है. अब देश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर बुक करने का अंतराल समान रूप से 25 दिन तय कर दिया गया है. नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

मंत्रालय ने इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी सभी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को इस नीति को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है.

ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत
इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को मिलेगा. इससे पहले, सरकार ने मांग के प्रबंधन के लिए एक अस्थायी व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में दो सिलेंडर की बुकिंग के बीच 45 दिनों का अंतर होना अनिवार्य था. अब इस प्रतीक्षा अवधि को 45 दिन से घटाकर सीधे 25 दिन कर दिया गया है, यानी ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब 20 दिन पहले ही नया सिलेंडर बुक करने की अनुमति मिल जाएगी. वहीं, शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए यह अवधि पहले की तरह ही 25 दिन बनी रहेगी.

क्यों लगाया गया था प्रतिबंध और क्यों दी गई ढील?
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी के बयानों के अनुसार, पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया था. जमाखोरी रोकने और सभी तक गैस पहुंचाने के लिए मार्च 2026 में ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों का कड़ा नियम लगाया गया था.

अब सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि

  • आपूर्ति में सुधार: देश में अब घरेलू एलपीजी की आपूर्ति स्थिति काफी मजबूत और स्थिर हो चुकी है.
  • बैकलॉग हुआ खत्म: वितरण केंद्रों पर गैस रिफिल का पुराना बैकलॉग पूरी तरह समाप्त हो गया है.
  • रिफाइनरी क्षमता बढ़ी: देश की घरेलू रिफाइनरियों ने उत्पादन बढ़ाकर पर्याप्त स्टॉक जमा कर लिया है.

सरकार ने साफ किया है कि वर्तमान में देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सिलेंडर की सामान्य डिलीवरी में औसतन केवल 2.5 दिन का समय लग रहा है. इसलिए उपभोक्ताओं को घबराने या पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

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