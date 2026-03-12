ETV Bharat / business

₹900 के पार पहुंचा सिलेंडर, आपके शहर में आज क्या है भाव? यहां देखें पूरी लिस्ट

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने अब भारत की रसोई तक अपनी तपिश पहुंचा दी है. पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति शृंखला बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर भारत में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता पर पड़ रहा है. आज, 12 मार्च को देश के विभिन्न हिस्सों से रसोई गैस की कमी और बढ़ती कीमतों की खबरें सामने आ रही हैं. प्रमुख शहरों में एलपीजी की वर्तमान दरें (14.2 किलोग्राम)

आपूर्ति में अनिश्चितता के बीच देश के महानगरों में आज घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें इस प्रकार हैं: पटना: ₹942.50

चेन्नई: ₹928

नई दिल्ली: ₹913

मुंबई: ₹912.50

हैदराबाद: ₹905

बेंगलुरु: ₹855.50

कोलकाता: ₹879 से ₹930 के बीच (अपडेट के अनुसार) आपूर्ति संकट का कारण: हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा

भारत अपनी प्राकृतिक गैस की कुल मांग (लगभग 191 mmscmd) का करीब आधा हिस्सा आयात करता है. आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' के रास्ते टैंकरों के जरिए आता है. युद्ध के कारण इस समुद्री मार्ग पर टैंकरों की आवाजाही बाधित हुई है, जिससे भारत को मिलने वाली लगभग 60 mmscmd गैस की सप्लाई कम हो गई है. इसी कमी ने देशभर में किल्लत की स्थिति पैदा कर दी है. देशभर में 'पैनिक बुकिंग' और प्रभाव

गैस खत्म होने के डर से उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और अन्य राज्यों में उपभोक्ताओं ने भारी मात्रा में सिलेंडर की 'पैनिक बुकिंग' शुरू कर दी है. इसका सबसे बुरा असर कमर्शियल सेक्टर पर पड़ा है.