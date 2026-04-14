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LPG Rate Update: क्या आज सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? तेल कंपनियों ने जारी कर दिए नए भाव

इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने एलपीजी सिलेंडर के मौजूदा रेट्स की घोषणा कर दी है, कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 14, 2026 at 1:53 PM IST

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नई दिल्ली: देशभर के करोड़ों रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और HPCL जैसी प्रमुख तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार, 14 अप्रैल को घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. देश के प्रमुख महानगरों सहित सभी राज्यों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

बाजार की वर्तमान स्थिति और कीमतें
वर्तमान में देश के अलग-अलग शहरों में परिवहन लागत और स्थानीय करों के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपये है, जबकि मुंबई में यह 912.5 रुपये पर उपलब्ध है. कोलकाता में उपभोक्ताओं को इसके लिए 939 रुपये और चेन्नई में 928.5 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं.

दूसरी ओर, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2078.5 रुपये और रायपुर में 2299.5 रुपये के भाव पर बिक रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि मार्च 2026 में हुई 60 रुपये की बढ़ोतरी के बाद से बाजार अब स्थिरता की ओर है.

कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा अभियान
एलपीजी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और अवैध जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने देशभर में सख्त रुख अपनाया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बीते 10 अप्रैल को देश भर में 3400 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई. इस कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 214 एलपीजी डीलरशिप पर भारी जुर्माना लगाया गया है, जबकि 55 डीलरशिप को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य है. रिकॉर्ड स्तर पर काम करते हुए 10 अप्रैल को एक ही दिन में 51.5 लाख से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई, जो वितरण प्रणाली की मजबूती को दर्शाता है.

उज्ज्वला योजना और सब्सिडी का लाभ
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को सरकार की ओर से बड़ी राहत मिल रही है. पात्र उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर कीमतों की मार कम हुई है.

पड़ोसी देश पाकिस्तान में संकट
भारत में जहां कीमतें स्थिर हैं, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में एलपीजी की कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और आर्थिक संकट के बीच वहां 11.8 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 3588.59 PKR तक पहुंच गई है. मार्च के मुकाबले वहां कीमतों में 924 पाकिस्तानी रुपये का भारी इजाफा हुआ है.

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