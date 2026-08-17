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LPG ग्राहकों के लिए राहत, सरकार ने आगे बढ़ाई e-KYC की डेडलाइन, लेकिन सर्वर डाउन होने से बढ़ी आफत

LPG e-KYC की समय सीमा बढ़कर 23 अगस्त हुई; सर्वर डाउन और ऐप में तकनीकी दिक्कतों के कारण गैस एजेंसियों पर भारी भीड़.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 11:56 AM IST

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नई दिल्ली: घरेलू एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) कराने की समय सीमा को 16 अगस्त से बढ़ाकर 23 अगस्त कर दिया गया है. तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने यह फैसला गैस एजेंसियों पर बढ़ती भारी भीड़ और उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लिया है. हालांकि, इस एक हफ्ते की राहत के बावजूद उपभोक्ताओं की जमीनी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.

क्या है बड़ी समस्या?
'द टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, समय सीमा बढ़ने से उपभोक्ताओं को कागजी तौर पर तो राहत मिली है, लेकिन डिजिटल बुनियादी ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है. आधिकारिक मोबाइल ऐप्स का ठीक से काम न करना, बार-बार सर्वर डाउन होना और घंटों तक तकनीकी खराबी रहने के कारण यह प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती बन गई है.

गैस एजेंसियों पर लगीं लंबी कतारें
तकनीकी खामियों का सबसे बुरा असर गैस डीलरों और उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है. देश भर की एलपीजी एजेंसियों के बाहर ग्राहकों की लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं. लोग घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं, और काउंटर पर पहुंचने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि सर्वर काम करेगा या नहीं. कई बार पूरा दिन लाइन में बिताने के बाद भी ई-केवाईसी अधूरी रह जाती है.

ई-केवाईसी न कराने पर क्या होगा नुकसान?
यदि कोई उपभोक्ता 23 अगस्त की समय सीमा तक अपना वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर पाता है, तो उसका गैस कनेक्शन ब्लॉक या रद्द तो नहीं होगा, लेकिन उसे मिलने वाली सरकारी सब्सिडी (Subsidy) बंद हो जाएगी. ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी वाले महंगे कमर्शियल रेट पर ही एलपीजी सिलेंडर खरीदना पड़ेगा.

भीड़ से बचने के लिए अपनाएं ये तरीके
रात या सुबह जल्दी प्रयास करें: दिन के समय सर्वर पर लोड बहुत अधिक होता है. इसलिए मोबाइल ऐप के जरिए रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ई-केवाईसी करने की कोशिश करें.

डिलीवरी बॉय की मदद लें: आपको गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है. जब आपके घर सिलेंडर की डिलीवरी आए, तो आप डिलीवरी मैन के पास मौजूद डिवाइस से अपना बायोमेट्रिक अंगूठा लगवाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं.

सही ऐप डाउनलोड करें: मोबाइल से प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने गैस प्रोवाइडर के ऐप के साथ-साथ गूगल प्ले स्टोर से UIDAI का Aadhaar FaceRD ऐप जरूर इंस्टॉल करें.

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