हंगामे के बीच लोकसभा से पारित हुआ मणिपुर GST दूसरा संशोधन विधेयक

नयी दिल्ली: लोकसभा ने सोमवार को जोरदार शोर-शराबे और विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच मणिपुर माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. यह विधेयक उस अध्यादेश की जगह लेने के लिए लाया गया है, जिसे केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर 2025 को लागू किया था. सदन में चल रहे विरोध के माहौल के कारण विधेयक पर चर्चा सीमित रही, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे आवश्यक बताते हुए सदन में पेश किया.

विपक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), चुनाव सुधारों और अन्य मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया. कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी की और स्पीकर के आसन के समीप आकर विरोध जताया. इसके बावजूद सदन ने विधेयक को बिना मतदान के, ध्वनिमत द्वारा पारित कर दिया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने GST कानूनों में व्यापक संशोधन किए थे, जो अक्टूबर 2025 में लागू हुए. देश के अधिकांश राज्यों ने इन संशोधनों को अपने-अपने GST कानूनों में शामिल कर लिया था. लेकिन मणिपुर विधानसभा निलंबित होने के कारण राज्य में यह संशोधन अध्यादेश के माध्यम से लागू करना पड़ा. उन्होंने कहा कि अब इस अध्यादेश को विधायी रूप देने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है.

संसद में चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि GST ने देश की "बिखरी हुई" कर प्रणाली को एकीकृत करने का काम किया है. उन्होंने कहा कि मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक विकास यात्रा में GST की भूमिका महत्वपूर्ण है. उनका कहना था कि विकसित भारत के लक्ष्य में विकसित मणिपुर की भूमिका भी उतनी ही अहम है, इसलिए यह विधेयक अत्यंत आवश्यक है.