ETV Bharat / business

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक पारित, सिगरेट-हुक्का हो सकते हैं महंगे, बीड़ी पर नहीं पड़ेगा प्रभाव

लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( PTI )

नई दिल्ली : लंबी चर्चा के बाद लोकसभा ने बुधवार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित कर दिया. इसमें तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (सेस) समाप्त होने के बाद समान कर बोझ रखने के लिए उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है. विधेयक में बताया गया है कि तंबाकू उत्पादों, जैसे सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, सिगार, हुक्का, जर्दा और सुगंधित तंबाकू पर लगाए जा रहे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को हटाकर उसकी जगह उत्पाद शुल्क लगाया जाए. इस समय तंबाकू पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ अलग-अलग दरों पर उपकर लगता है. इसमें अपरिष्कृत (कच्चे) तंबाकू पर 60–70 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड के दौरान राज्यों को जो राजस्व घाटा हुआ, केंद्र सरकार उसे पूरा करेगी और इसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कुछ हफ्तों के भीतर ही इसे चुका दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसे चुकाने के बाद मुआवजा उपकर लेना रोक दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि एक्साइज ड्यूटी फिर से केंद्र सरकार के पास आए, हम इसे फिर से लगाएं और फिर इसे राज्यों के बीच बांटेंगे. इस बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद ने इसे सरकार के खजाने को भरने वाला बताया. हालांकि, वित्त मंत्री ने उनकी इस दलील का प्रतिवाद किया. कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने यह आरोप लगाया. उन्होंने विधेयक को गुमराह करने वाला बताया. सेंथिल ने कहा कि यह सरकार का बिना सोच विचार वाला अस्थायी फैसला है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा है. उनकी बातों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें उनके बयान पर गहरी आपत्ति है. वित्त मंत्री ने कहा, "मुझे इस बयान पर गहरी आपत्ति है कि केंद्र अपने खुद के ऋण की भरपाई कर रहा है. मुआवजा उपकर जीएसटी परिषद की अनुमति से केंद्र के उस कर्ज की भरपाई के लिए लिया गया, जिससे राज्यों की व्यवस्था का ध्यान रखा गया. उस राजस्व के लिए जो कोविड के दौरान अर्जित नहीं किया जा सका." वित्त मंत्री ने कहा कि यह फैसला जीएसटी परिषद का है और इसके सदस्य राज्यों के वित्त मंत्री हैं. उन्होंने कहा कि आपको जीएसटी परिषद जैसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा करना चाहिए. सेंथिल पर बरसते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सदन में बोलने से पहले कम से कम आप तथ्यों की जांच पड़ताल कर लिया करें, अन्यथा सदन को गुमराह न करें. इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सेंथिल भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी हैं.