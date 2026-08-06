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लोकसभा से बिल पारित, डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगाने का रास्ता साफ, सरकार तय करेगी UPI पर चार्ज के नियम

लोकसभा ने यूपीआई और डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगाने का अधिकार सरकार को देने वाला टैक्स संशोधन विधेयक बिना चर्चा पास कर दिया.

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Pti)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 6, 2026 at 4:49 PM IST

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नई दिल्ली: लोकसभा ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए ‘कर और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक के तहत 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' में बदलाव किया गया है. इस नए संशोधन के बाद अब केंद्र सरकार के पास यह कानूनी अधिकार आ गया है कि वह बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSPs) को यूपीआई (UPI) और अन्य डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर शुल्क लगाने की अनुमति दे सके.

यह महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में बिना किसी विस्तृत चर्चा के, हंगामे के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को विचार और पास करने के लिए पटल पर रखा था.

कानून में क्या बदला है?
अभी तक लागू 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' की धारा 10A के तहत बैंकों या किसी भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए ग्राहकों या व्यापारियों से किसी भी प्रकार का शुल्क लेना पूरी तरह गैर-कानूनी था. साथ ही, आयकर अधिनियम के पुराने नियमों के अनुसार 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई (BHIM-UPI) जैसी मुफ्त डिजिटल भुगतान सुविधाएं देना अनिवार्य था.

नए संशोधन के बाद, कानून से इस पाबंदी को हटा दिया गया है. अब सरकार गजट अधिसूचना के जरिए यह तय कर सकती है कि किन डिजिटल माध्यमों पर शुल्क लगाया जाएगा और किन्हें मुफ्त रखा जाएगा.

आरबीआई गवर्नर का बयान: "किसी को तो खर्च उठाना होगा"
विधेयक पास होने से ठीक एक दिन पहले, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस विषय पर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा कि अभी यूपीआई पर तत्काल शुल्क लगाने की बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बड़े डिजिटल ढांचे को चलाने के लिए फंड की जरूरत है.

आरबीआई गवर्नर ने 'यूजर-पे' (उपयोग करने वाला ही भुगतान करे) मॉडल का समर्थन करते हुए कहा, "हमारे सामने दो ही रास्ते हैं—या तो देश की जनता टैक्स के जरिए इस डिजिटल बुनियादी ढांचे का खर्च उठाए, या फिर इसका उपयोग करने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के रूप में इसका भुगतान करें. चूंकि सरकार अब यह संशोधन लेकर आई है, तो हमें आगे के घटनाक्रम का इंतजार करना चाहिए."

क्या आम जनता की जेब ढीली होगी?
इस खबर के आते ही सोशल मीडिया और आम जनता के बीच शुल्क को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. हालांकि, बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव का आम नागरिकों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा:

पीयर-टू-पीयर (P2P) ट्रांसफर मुफ्त रहेंगे: यदि आप अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो वह पूरी तरह मुफ्त रहेगा.

छोटे दुकानदारों को राहत की उम्मीद: सब्जी वाले, ऑटो चालक या छोटे किराना स्टोर संचालकों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा.

बड़े मर्चेंट और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नजर: जानकारों के मुताबिक, सरकार केवल बड़े बिजनेस आउटलेट्स और एक निश्चित राशि (जैसे 2,000 रुपये से अधिक) के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही मामूली शुल्क (MDR) लगाने की योजना बना सकती है.

क्यों पड़ी इस बदलाव की जरूरत?
वर्तमान में आरटीजीएस (RTGS) और नेफ्ट (NEFT) के जरिए होने वाले ऑनलाइन ट्रांसफर पर सर्विस चार्ज लगता है, लेकिन यूपीआई अब तक पूरी तरह मुफ्त रहा है. देश में यूपीआई का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है, जिससे बैंकों और पेमेंट कंपनियों पर सर्वर, सुरक्षा और नई तकनीक बनाए रखने का खर्च लगातार बढ़ रहा है. बैंकिंग उद्योग लंबे समय से सरकार पर एमडीआर (MDR) को दोबारा लागू करने का दबाव बना रहा था, ताकि इस डिजिटल व्यवस्था को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके.

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