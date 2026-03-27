ETV Bharat / business

क्या फिर देश में लगने वाला है लॉकडाउन? सरकार की तरफ से आ गई बड़ी सफाई

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह ( ians )

नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने आज देश में लागू देशव्यापी लॉकडाउन की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि ये खबरें पूरी तरह से गलत और निराधार हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार के पास फिलहाल लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सोशल मीडिया पर दी सफाई

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की. उन्होंने लिखा, "वैश्विक स्थिति फिलहाल अस्थिर है और हम ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला और आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी हर गतिविधि पर रीयल-टाइम नजर रख रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हम ईंधन, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण सामानों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं." अफवाहों का कारण और वर्तमान संकट

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लॉकडाउन की खबरें इसलिए तेज हो गई थीं क्योंकि पश्चिम एशिया (इजरायल-ईरान संघर्ष) में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की किल्लत देखी जा रही है. विशेष रूप से एलपीजी (LPG) की आपूर्ति को लेकर सरकार ने 'चिंताजनक' शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे आम जनता ने गलत संदर्भ में ले लिया.