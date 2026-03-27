क्या फिर देश में लगने वाला है लॉकडाउन? सरकार की तरफ से आ गई बड़ी सफाई
हरदीप सिंह पूरी ने लॉकडाउन की खबरों को 'पूरी तरह गलत' बताते हुए कहा कि सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है.
Published : March 27, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : March 27, 2026 at 11:59 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने आज देश में लागू देशव्यापी लॉकडाउन की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि ये खबरें पूरी तरह से गलत और निराधार हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार के पास फिलहाल लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
सोशल मीडिया पर दी सफाई
केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की. उन्होंने लिखा, "वैश्विक स्थिति फिलहाल अस्थिर है और हम ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला और आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी हर गतिविधि पर रीयल-टाइम नजर रख रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हम ईंधन, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण सामानों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं."
Hardeep Singh Puri rubbishes rumours of lockdown in India amid West Asia conflict; calls it " irresponsible and harmful"— ANI Digital (@ani_digital) March 27, 2026
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अफवाहों का कारण और वर्तमान संकट
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लॉकडाउन की खबरें इसलिए तेज हो गई थीं क्योंकि पश्चिम एशिया (इजरायल-ईरान संघर्ष) में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की किल्लत देखी जा रही है. विशेष रूप से एलपीजी (LPG) की आपूर्ति को लेकर सरकार ने 'चिंताजनक' शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे आम जनता ने गलत संदर्भ में ले लिया.
इसके अलावा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में वैश्विक आर्थिक झटकों से निपटने के लिए "तैयारी" शब्द का जिक्र किया था. इसे कुछ लोगों ने 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन की छठी वर्षगांठ से जोड़कर देखा और सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैल गया कि सरकार फिर से पाबंदियां लगाने जा रही है.
सरकार की अपील: घबराएं नहीं
हरदीप सिंह पूरी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई "तैयारी" की चेतावनी प्रशासनिक स्तर पर आकस्मिक योजना बनाने के लिए थी, न कि आम जनता की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए. उन्होंने कहा, "ऐसे समय में हमारा शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहना आवश्यक है. अफवाहें फैलाना और दहशत का माहौल बनाना गैर-जिम्मेदाराना और हानिकारक है."
सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी देश की अर्थव्यवस्था और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे केवल प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) या आधिकारिक सरकारी चैनलों द्वारा जारी सूचनाओं पर ही विश्वास करें.
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