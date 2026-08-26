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बिना बताए अकाउंट लॉगआउट? IRCTC ऐप पर टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों के साथ हो रही गड़बड़ी: रिपोर्ट

हैदराबाद: भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट और ऐप (IRCTC) का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर आई है. एक नए डिजिटल सर्वे के मुताबिक, लगभग 70 फीसदी उपभोक्ताओं ने टिकट बुकिंग या कैंसिलेशन करने के दौरान प्लेटफॉर्म पर 'जबरन कार्रवाई' का सामना किया है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब यूजर टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, तो वे अपने आप अकाउंट से लॉगआउट हो जाते हैं.

यह सर्वे प्रसिद्ध कंज्यूमर प्लेटफॉर्म 'लोकलसर्कल्स' द्वारा किया गया है. इस सर्वे में भारत के 324 जिलों के 90,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपनी राय साझा की. सर्वे में सामने आई समस्याओं को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा प्रतिबंधित 13 'डार्क पैटर्न्स' (भ्रामक डिजिटल तौर-तरीके) के पैमाने पर परखा गया.

सर्वे की मुख्य बातें

जबरन लॉगआउट (Forced Action): सर्वे में शामिल 42% लोगों ने कहा कि वे बहुत बार बिना किसी वजह के लॉगआउट हो जाते हैं, जबकि 28% ने कहा कि उनके साथ ऐसा कभी-कभी होता है. तत्काल टिकट बुकिंग जैसे कीमती समय में अचानक लॉगआउट होने से यात्रियों को पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ती है, जिससे उनकी पसंदीदा सीट या ट्रेन छूटने का खतरा बढ़ जाता है.