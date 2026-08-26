बिना बताए अकाउंट लॉगआउट? IRCTC ऐप पर टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों के साथ हो रही गड़बड़ी: रिपोर्ट
यह सर्वे कंज्यूमर प्लेटफॉर्म 'लोकलसर्कल्स' द्वारा किया गया है.इस सर्वे में भारत के 324 जिलों के 90,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपनी राय साझा की
Published : August 26, 2026 at 5:31 PM IST
हैदराबाद: भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट और ऐप (IRCTC) का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर आई है. एक नए डिजिटल सर्वे के मुताबिक, लगभग 70 फीसदी उपभोक्ताओं ने टिकट बुकिंग या कैंसिलेशन करने के दौरान प्लेटफॉर्म पर 'जबरन कार्रवाई' का सामना किया है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब यूजर टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, तो वे अपने आप अकाउंट से लॉगआउट हो जाते हैं.
यह सर्वे प्रसिद्ध कंज्यूमर प्लेटफॉर्म 'लोकलसर्कल्स' द्वारा किया गया है. इस सर्वे में भारत के 324 जिलों के 90,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपनी राय साझा की. सर्वे में सामने आई समस्याओं को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा प्रतिबंधित 13 'डार्क पैटर्न्स' (भ्रामक डिजिटल तौर-तरीके) के पैमाने पर परखा गया.
सर्वे की मुख्य बातें
जबरन लॉगआउट (Forced Action): सर्वे में शामिल 42% लोगों ने कहा कि वे बहुत बार बिना किसी वजह के लॉगआउट हो जाते हैं, जबकि 28% ने कहा कि उनके साथ ऐसा कभी-कभी होता है. तत्काल टिकट बुकिंग जैसे कीमती समय में अचानक लॉगआउट होने से यात्रियों को पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ती है, जिससे उनकी पसंदीदा सीट या ट्रेन छूटने का खतरा बढ़ जाता है.
- बार-बार टोकना: लगभग 46% यूजर्स ने शिकायत की कि टिकट बुक या कैंसिल करते समय उन्हें लगातार परेशान किया जाता है. उनसे बार-बार IRCTC ऐप डाउनलोड करने, गैर-जरूरी निजी जानकारी देने या नोटिफिकेशन चालू करने के लिए कहा जाता है.
- बिना मर्जी सामान जोड़ना: 45% उत्तरदाताओं ने पाया कि उनकी सहमति के बिना शॉपिंग कार्ट में ट्रैवल इंश्योरेंस, डोनेशन या अन्य सशुल्क सेवाएं जोड़ दी जाती हैं.
- छुपा हुआ शुल्क: 43% यूजर्स ने अनुभव किया कि बुकिंग के आखिरी चरण में ऐसे टैक्स और चार्ज जोड़ दिए जाते हैं, जो शुरुआत में नहीं दिखाए गए थे.
- धोखाधड़ी: लगभग 38% लोगों ने कहा कि उन्हें वह सीट या ट्रेन नहीं मिली जो उन्होंने शुरू में चुनी थी, बल्कि बुकिंग के अंत में कुछ और ही टिकट बुक हो गया.
यह सर्वे दिखाता है कि देश के सबसे बड़े डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में सरकारी ऐप्स और वेबसाइट्स को पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए ताकि आम जनता बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी यात्रा प्लान कर सके.
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