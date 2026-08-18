फटाफट लोन का मकड़जाल; सिर्फ 600 वैध ऐप, वसूली के लिए ब्लैकमेलिंग-टॉर्चर तक, 15 लोगों की मौत
Fake Loan Apps: हर साल सरकार और Google हजारों फर्जी ऐप्स हटाते हैं. रिपोर्ट में जानिए वो 6 प्वाइंट जो आपको फर्जीवाड़े से बचाएंगे.
Published : August 18, 2026 at 2:20 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 4:32 PM IST
हैदराबाद: Loan Recovery Harassment: डिजीटल युग में फटाफट लोन मिलना काफी आसान हो गया है, वह भी बिना बैंक के चक्कर लगाए और बिना किसी गारंटी के. लेकिन, ये खतरनाक भी है. क्योंकि नासमझी में ऐसा करके आप लोन ऐप के मकड़जाल में फंस जाते हैं, जिससे निकलना काफी मुश्किल होता है. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के आंकड़ों को देखें तो केवल साल 2023 में एक लाख से ज्यादा शिकायतें ऐप से धोखाधड़ी की दर्ज हुई थीं.
इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोन वसूली के दौरान उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार से जुड़ी कुल 18,021 शिकायतें दर्ज की गई जो पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में दर्ज 8,623 शिकायतों से दोगुनी से भी अधिक हैं. यही नहीं, 15 केस तो ऐसे सामने आए हैं जिसमें लोन लेने वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. इसमें आत्महत्या के केस भी थे.
हालांकि, लोन वसूली के दबाव या प्रताड़ना के कारण हुई मौतों का कोई आधिकारिक देशव्यापी आंकड़ा जारी नहीं किया गया है. लेकिन, कर्नाटक में राज्य के गृह मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि वर्ष 2023 से मार्च 2025 के बीच माइक्रोफाइनांस कंपनियों की प्रताड़ना के कारण 32 लोगों की आत्महत्या के मामले सामने आए थे. ETV Bharat की रिपोर्ट में पढ़िए, कैसे इन फर्जी लोन ऐप को पहचाना जाए?
देश में कितने लोन ऐप्स एक्टिव हैं: संसद में वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, रेगुलेटरी ऑडिट और कार्रवाई से पता चलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कई ऐप स्टोर पर 1,100 से ज्यादा डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की पहचान की थी, जिनमें से 600 से ज्यादा गैर-कानूनी तरीके से चल रहे थे. देश में लगभग 500 से 600 वैध डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLAs) काम कर रहे हैं, जो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) या बैंकों से जुड़े हैं.
ऐप्स साल भर में कितना लोन बांट देते हैं: भारत का डिजिटल लेंडिंग मार्केट पांच साल में लगभग 13 गुना बढ़ गया है. यह FY21 में लगभग ₹0.15 ट्रिलियन से बढ़कर FY26 में ₹2.2 ट्रिलियन हो गया है. अनुमान है कि FY2031 तक सभी पर्सनल लोन मंजूरी में इसकी हिस्सेदारी 20–21% होगी. इस सेक्टर के FY2026 और FY2031 के बीच 26–27% की डिजिटल CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ने की उम्मीद है, जो नॉन-डिजिटल लेंडिंग की 16–18% की ग्रोथ से ज्यादा है. सुविधा और तेजी से लोन मिलने के कारण, लगभग दो-तिहाई डिमांड अब फॉर्मल हो गई है.
बैंक छोड़कर 31% लोग लोन के लिए ऐप्स की तरफ आए: डिजिटल लेंडिंग ने सिर्फ बैंक क्रेडिट को दूसरी तरफ नहीं मोड़ा है, बल्कि मार्केट में नई जगह बनाई है. 31% उधार लेने वाले ही बैंकों से डिजिटल लेंडिंग की ओर आए हैं. हालांकि, अल्टरनेट डेटा के आधार पर तेजी से मंजूर और वितरित किए जाने वाले लोन के लिए डिजिटल तरीका ही मुख्य है, लेकिन ज्यादा सिक्योरिटी (कोलेटरल) और बड़े लोन वाले सेगमेंट में बैंक अभी भी हावी हैं, जिससे बिना सिक्योरिटी वाले बड़े लोन एक कॉम्पिटिटिव एरिया बन गए हैं.
RBI वैरिफाइड लोन ऐप्स: RBI डिजिटल लेंडिंग से जुड़ी बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) को रेगुलेट करता है, ना कि सीधे तौर पर ऐप्स को मंजूरी देता है. भारत में रजिस्टर्ड NBFC पार्टनर्स के जरिए काम करने वाली जानी-मानी और वेरिफाइड लोन ऐप्स में KreditBee, Fibe, CASHe, Moneyview और Navi शामिल हैं.
ऐप्स कितना लोन देते हैं?
- KreditBee: ये ₹6,000 से लेकर ₹10 लाख तक का लोन देते हैं. ब्याज दरें क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर सालाना 12% से 28.5% के बीच होती हैं. लोन चुकाने की अवधि 6 से 60 महीने तक होती है. इसके लिए आवेदक की कम से कम मासिक पर्सनल इनकम ₹10,000 और घर की कुल इनकम ₹25,000 होनी चाहिए. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है. इसके लिए भारतीय नागरिक होना, उम्र 21 साल से ज्यादा होना और हर महीने पक्की इनकम जरूरी है.
- Fibe: ये सिर्फ दो मिनट में ₹10 लाख तक का लोन मंजूल कर देते हैं. एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस है. एक खास बात यह है कि आप एक ही दिन में कई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपका कोई लोन पहले से चल रहा हो. लोन 24/7 उपलब्ध हैं और तुरंत मिल जाते हैं. लोन चुकाने के लिए 6 से 36 महीने तक आसान किश्तें (EMI) मिलती हैं. ब्याज दरें सालाना 16.75% से शुरू होती हैं और प्रोसेसिंग फीस लोन की रकम का 3% से 3.5% होती है.
- CASHe: यह ₹45,000 से ₹3 लाख तक का लोन देता है और इसे चुकाने की अवधि 3 से 18 महीने तक होती है. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे एप्लीकेशन जल्दी और बिना किसी परेशानी के हो जाती है. इसके लिए कम से कम ₹40,000 की मासिक सैलरी और आवेदक की उम्र 21 से 55 साल के बीच होनी चाहिए. अप्लाई करने के लिए पैन कार्ड, आधार/पासपोर्ट/वोटर ID, यूटिलिटी बिल या ड्राइविंग लाइसेंस, सैलरी आने का सबूत दिखाने वाले पिछले तीन महीनों के बैंक स्टेटमेंट और एक हालिया सेल्फी.
- Money View: यह ₹5,000 से लेकर ₹10 लाख तक के पर्सनल लोन देता है, जो मंजूरी मिलने के बाद सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाते हैं. इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत तेज है. एलिजिबिलिटी चेक सिर्फ दो मिनट में हो जाता है. बहुत कम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और पार्टनर लेंडर्स किसी भी तरह की सिक्योरिटी या गिरवी रखने की चीज नहीं मांगते. ब्याज दरें सालाना 14% से शुरू होती हैं, लोन चुकाने के लिए 60 महीने तक का फ्लेक्सिबल समय मिलता है. प्रोसेसिंग फीस लोन की रकम का कम से कम 2% होती है.
- Navi: यह ₹20 लाख तक के पर्सनल लोन देता है, जिसमें फ्लेक्सिबल EMI ऑप्शन मिलते हैं और लोन चुकाने की अवधि 84 महीने तक हो सकती है. ब्याज दरें सालाना 29.96% तक हो सकती हैं और पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, जिससे उधार लेने वाले बिना किसी कागजी कार्रवाई के अप्लाई कर सकते हैं.
कितने लोन ऐप्स Google ने प्ले स्टोर से हटाए: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से मिली जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 के दौरान, Google ने लगभग 3500 से 4000 लोन ऐप्स की समीक्षा की और अपने Play Store से 2500 से ज्यादा लोन ऐप्स को सस्पेंड या हटा दिया. इसी तरह, सितंबर 2022 से अगस्त 2023 के दौरान, Play Store से 2200 से ज्यादा लोन ऐप्स हटाए गए.
लोन ऐप्स के लिए Google की पॉलिसी क्या है: Google ने Play Store पर लोन ऐप्स के नियमन के संबंध में अपनी पॉलिसी अपडेट की है. इसके जरिए केवल उन्हीं ऐप्स को Play Store पर रहने की अनुमति है, जिन्हें रेगुलेटेड संस्थाओं (REs) ने पब्लिश किया है या जो REs के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अब तक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत कुल 87 गैर-कानूनी लोन देने वाले ऐप्स को ब्लॉक किया है.
शॉर्ट-टर्म लोन के नाम पर 3000% से ज्यादा ब्याज: साइबर एक्सपर्ट मोहम्मद फैजल के अनुसार, "शॉर्ट-टर्म लोन" यानी कम समय के लिए लोन, के नाम पर और RBI के बनाए नियमों के दायरे से बाहर काम करने वाले कुछ धोखेबाज डिजिटल लेंडर किसी को भी एक या दो हफ्ते के लिए लोन दे देते हैं. ये बहुत ज्यादा ब्याज दरें वसूलते हैं, जो हफ्ते का 60% या उससे ज्यादा हो सकता है, यानी सालाना 3,000% से ज्यादा ब्याज.
जबकि, बैंक आम तौर पर सालाना 10-15% ब्याज लेते हैं. वहीं, क्रेडिट कार्ड के बकाया बिल पर सालाना 36-42% ब्याज दर लगती है. इसके अलावा, लोन चुकाने की तारीख को एक हफ्ता और आगे बढ़ाने के लिए ये लोग लोन की रकम का 40% तक मांगते हैं. हालांकि, दी गई यह रकम लोन चुकाने में नहीं जोड़ी जाती. फिर भी, इन ऐप के बारे में सबसे बुरी बात इनकी ब्याज दरें नहीं, बल्कि पैसे वसूलने का तरीका है.
लोन ऐप्स की ज्यादा ब्याज दरों के पीछे की वजह क्या?
- ज्यादा जोखिम वाले उधारकर्ता: इंस्टेंट लोन ऐप का इस्तेमाल करने वाले कई लोगों के पास कोई औपचारिक क्रेडिट हिस्ट्री (CIBIL स्कोर) नहीं होती है, जिससे उधार देने वालों को संभावित डिफॉल्ट के लिए भारी जोखिम प्रीमियम जोड़ना पड़ता है. इंस्टेंट लोन ऐप डिजिटल मार्केटिंग, API डेटा इंटीग्रेशन, थर्ड-पार्टी क्रेडिट स्कोरिंग सेवाओं और पहचान की पुष्टि (identity verification) पर बहुत ज्याददा खर्च करना पड़ता है.
- कम समय के छोटे लोन: कम समय (1 से 6 महीने) के लिए दिए जाने वाले छोटे लोन (जैसे, ₹5,000–₹25,000) पर, उधार देने वाली कंपनी को मुनाफा कमाने के लिए ज्यादा सालाना ब्याज दर (APR) और शुरुआती प्रोसेसिंग फीस की जरूरत होती है.
- फिजिकल वेरिफिकेशन की कमी: बिना किसी कागजी कार्रवाई के तुरंत ऑटोमेटेड मंजूरी का मतलब है कि कंपनियां पारंपरिक मैन्युअल अंडरराइटिंग नहीं करती हैं. वे तेजी के बदले ज्यादा जोखिम वाली कीमत तय करती हैं.
- शोषणकारी मुनाफा मार्जिन: बिना रेगुलेशन वाले या गैर-कानूनी ऑपरेटर जानबूझकर असली सालाना ब्याज दर (APR) को छिपाते हैं. ताकि अधिकारियों द्वारा रोके जाने या बैन किए जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें.
- बिना गारंटी वाला लोन: डिजिटल ऐप से मिलने वाले लोन आमतौर पर बिना किसी गारंटी (कोलैटरल-फ्री) के होते हैं. अगर उधारकर्ता डिफॉल्ट करता है (लोन नहीं चुकाता है), तो पूरा जोखिम उधार देने वाले का होता है. इसलिए वे उस संभावित जोखिम को सीधे ब्याज दर में जोड़ देते हैं.
- उधारकर्ता की प्रोफाइल और जोखिम के हिसाब से कीमत: ये ऐप ऐसे उधारकर्ताओं को लोन देते हैं जिनके पास शायद अच्छा CIBIL स्कोर, औपचारिक सैलरी स्लिप या पारंपरिक क्रेडिट हिस्ट्री न हो. एल्गोरिदम ज्यादा जोखिम वाले सेगमेंट से जुड़े डिफॉल्ट की संभावना (Probability of Default) को कवर करने के लिए दरों को बढ़ा देते हैं.
- फिनटेक के लिए कैपिटल की लागत: नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (NBFCs) और फिनटेक स्टार्टअप कॉमर्शियल बैंकों की तुलना में मुख्य संस्थानों से ज्यादा ब्याज दरों पर कैपिटल उधार लेते हैं और उस लागत का बोझ उधारकर्ताओं पर डालते हैं.
लोन वसूली के दबाव में कई की मौत: वर्ष 2025-26 में लोन वसूली के दबाव या प्रताड़ना के कारण हुई मौतों का कोई आधिकारिक देशव्यापी आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर जारी नहीं किया गया है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) आमतौर पर दिवालियापन या कर्ज (Bankruptcy/Indebtedness) के आंकड़े जारी करता है, लेकिन लोन वसूली के उत्पीड़न से हुई मौतों के कुछ मामले सामने आए हैं जो इस प्रकार से हैं.
- जून 2026: कन्नूर के अंजारकंडी डेंटल कॉलेज में BDS के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नितिन राज की आत्महत्या के मामले में उत्तर प्रदेश से एक लोन ऐप टेलीकॉलर को गिरफ्तार किया गया. आरोपी की पहचान नोएडा (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले सौरव के तौर पर हुई. उसे क्राइम ब्रांच ने पकड़ा और उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया.
- जून 2026: हैदराबाद के नेरेडमेट इलाके के जेजे नगर में 25 साल की शिवदानपु देवानंदिनी अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गईं थी. उन्होंने आत्महत्या की थी. उनके मोबाइल फोन की शुरुआती जांच से पता चला कि उन्होंने एक ऑनलाइन ऐप से लोन लिया था. पेमेंट में देरी की वजह से उन्हें लगातार दबाव और रिकवरी के लिए कॉल आ रहे थे.
- मई 2026: हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन इलाके के उस्माननगर में 24 साल के व्हीकल रिकवरी एजेंट आदित पांडे उर्फ बजरंग की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. व्हीकल रिकवरी के काम में इलाके को लेकर आपसी दुश्मनी के चलते हुए झगड़े के बाद पुलिस ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था.
- दिसंबर 2025: उत्तर-पश्चिम दिल्ली में आजादपुर मंडी के सामने पंचवटी के पास कार सवार कुछ लोगों ने गुड्डू सरोज नाम के एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया था. अपहरणकर्ताओं ने उसे बंधक बना लिया और बकाया लोन वसूलने के लिए फिरौती की मांग की. दिल्ली पुलिस ने गाड़ी का पीछा करते हुए महाराष्ट्र तक पता लगाया और पीड़ित को सुरक्षित बचा लिया. साथ ही ज्ञानेश्वर चव्हाण नाम के 40 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया.
- दिसंबर 2024: नरेंद्र नामक एक 27 साल के मछुआरे ने आत्महत्या कर ली थी. आरोप है कि लोन न चुका पाने पर रिकवरी एजेंटों ने उसकी पत्नी की मॉर्फ्ड (छेड़छाड़ की हुई) तस्वीर फैला दी थी.
- अगस्त 2024: 31 साल की आरती ने एक ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म से पैसे उधार लेने के बाद आत्महत्या कर ली थी. पुलिस को उसके मोबाइल फोन पर परेशान करने वाले सबूत मिले, जिनमें धमकी भरे मैसेज और कॉल शामिल थे.
- मई 2024: विजयवाड़ा के इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के छात्र एम वामशी कृष्णा (22) लापता हो गए और बाद में अवैध ऑनलाइन लोन ऐप एजेंटों द्वारा बुरी तरह परेशान किए जाने और जबरन वसूली की मांगों का सामना करने के बाद कृष्णा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली.
- फरवरी 2024: राजन्ना सिरसिल्ला जिले के सिरसिल्ला शहर के नेहरू नगर के रहने वाले 28 साल के चिप्पा साईराजू ने आत्महत्या कर ली थी. उन्हें ऑनलाइन लोन ऐप रिकवरी एजेंटों ने बुरी तरह परेशान किया और ब्लैकमेल किया. एजेंटों ने उनकी मॉर्फ्ड तस्वीरें फैलाने की धमकी दी थी.
- जुलाई 2023: बेंगलुरु के जलाहल्ली में रहने वाले 22 साल के इंजीनियरिंग छात्र जी. तेजस (जिन्हें तेजस नायर भी कहा जाता है) ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने अनधिकृत डिजिटल लेंडिंग ऐप के रिकवरी एजेंटों द्वारा लगातार परेशान किए जाने और ब्लैकमेल किए जाने के बाद अपनी जान दे दी.
- अक्टूबर 2022: तेलंगाना के वनपर्थी जिले के 32 साल के कार ड्राइवर दसारी शेखर ने आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप से ₹2,000 से ₹4,000 का छोटा सा लोन लिया था. रिकवरी एजेंटों ने उन्हें परेशान किया, उनके रिश्तेदारों को धमकी भरे मैसेज भेजे और उनके फोन पर एक न्यूड (नग्न) तस्वीर मॉर्फ करके भेजा और उसे सार्वजनिक करने की धमकी दी थी.
- अक्टूबर 2022: विजयवाड़ा के प्रसादम्पाडु के रहने वाले 24 से 33 साल के वर्कर एल. लंका मणिकंता ने डिजिटल इंस्टेंट लोन ऐप रिकवरी एजेंटों द्वारा बुरी तरह परेशान किए जाने और ब्लैकमेल किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी.
- सितंबर 2022: कोल्ली दुर्गा राव और राम्या लक्ष्मी (पति-पत्नी) ने लोन ऐप ऑपरेटरों की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दे दी थी. दुर्गा राव की सामान्य जिंदगी में मुश्किलें तब शुरू हुईं जब अचानक आई आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने ऑनलाइन लोन ऐप से कर्ज लिया. लोन ऐप ऑपरेटरों ने लोन चुकाने में देरी होने पर कपल को परेशान किया. उन्होंने महिला की अश्लील तस्वीरें मॉर्फ करके बनाईं और उन्हें सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी दी. ये तस्वीरें WhatsApp पर भेजी गईं. कोई और रास्ता न बचने और लोन देने वालों की मांगें पूरी न कर पाने के कारण, दुर्गा राव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर यह आत्मघाती कदम उठाया.
- जनवरी 2021: हैदराबाद के पास पेटबशीरबाद के गुंडलापोचमपल्ली में रहने वाले 36 वर्षीय वेयरहाउस सुपरवाइजर जी चंद्र मोहन ने आत्महत्या कर ली थी. वे इंस्टेंट डिजिटल लोन ऐप के रिकवरी एजेंटों द्वारा लगातार ब्लैकमेल और सबके सामने बेइज्जत किए जाने से परेशान थे.
- दिसंबर 2020: हैदराबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पी सुनील (28) ने अलग-अलग मोबाइल ऐप से इंस्टेंट लोन लिया था. प्राइवेट फाइनेंसरों द्वारा कथित तौर पर सबके सामने बदनाम और बेइज्जत किए जाने के बाद उन्होंने हैदराबाद में आत्महत्या कर ली थी.
लोन ऐप्स चोरी करते हैं आपका पर्सनल डेटा: साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐप एक बार इंस्टॉल होने के बाद, आपकी पर्सनल जानकारी, कॉन्टैक्ट्स, मीडिया (स्टोरेज), SMS, कैमरा, लोकेशन और दूसरी जरूरी परमिशन मांगते हैं. असली ऐप इन परमिशन का इस्तेमाल जरूरी कामों के लिए करते हैं, लेकिन ये धोखेबाज ऐप इस एक्सेस का इस्तेमाल आपके स्मार्टफोन में झांकने, आपके SMS पढ़ने और आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटो और वीडियो समेत जितना हो सके उतना डेटा कॉपी करने के लिए करते हैं. फिर इस डेटा का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है.
ये 6 सावधानियां आपको धोखाधड़ी से बचाएंगी
- सिर्फ RBI-रजिस्टर्ड से ही लोन लें, जिनके नाम आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए हैं.
- WhatsApp या SMS पर शेयर की गई APK फाइलों को कभी डाउनलोड न करें.
- अपने कॉन्टैक्ट्स, गैलरी या SMS के लिए गैर-जरूरी ऐप परमिशन न दें.
- अज्ञात या बिना वेरिफाई किए गए ऐप्स के साथ PAN, आधार या बैंक की जानकारी शेयर करने से बचें.
- किसी भी संदिग्ध ऐप या उत्पीड़न की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जाएं.
- थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर या रेफरल लिंक के जरिए सीधे इंस्टॉल करने से बचना चाहिए. कोई व्यक्ति आपको सीधे ऐप भेजता है या डाउनलोड लिंक शेयर करता है तो इसे इग्नोर करें.
धोखेबाद लोन ऐप्स के चंगुल में कैसे फंस जाते हैं लोग: अधिकृत बैंक और कई फाइनेंस ऐप्स, यूजर्स को कुछ ही सेकंड में पर्सनल लोन लेने की सुविधा देते हैं. लेकिन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन ऑफिशियल क्रेडिट सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं. इसकी वजह उनका खराब CIBIL स्कोर या फिर बैंकों की नजर में आय का कोई भरोसेमंद जरिया न होना होती है. ऐसे लोग ही इन अनाधिकृत और गैर-कानूनी लोन ऐप्स का मुख्य निशाना होते हैं.
साइबर एक्सपर्ट के अनुसार इन ऐप के शिकार एक पुरुष ने बताया कि लोन चुकाने के बाद भी, उन्होंने उसे परेशान करना जारी रखा और उसके दोस्तों और परिवार वालों को उसके बारे में अपमानजनक मैसेज भी भेजे. एक महिला पीड़ित का कहना है कि ऐप चलाने वालों ने उसकी मॉर्फ फोटो का इस्तेमाल किया और ज्यादा ब्याज दर चुकाने के लिए दबाव बनाने के मकसद से उसके रिश्तेदारों को मैसेज भेजे.
लोन ऐप्स के लिए RBI की गाइडलाइंस
- लोन देना, सर्विसिंग और रीपेमेंट - रेगुलेटेड एंटिटीज (REs) को यह पक्का करना होगा कि लोन की सर्विसिंग, रीपेमेंट का काम उधार लेने वाला सीधे बैंक अकाउंट में करे, न कि किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) के पास-थ्रू अकाउंट या पूल अकाउंट के जरिए.
- लोन की रकम हमेशा उधार लेने वाले के बैंक अकाउंट में ही भेजी जाएगी, रेगुलेटेड एंटिटीज को यह पक्का करना होगा कि किसी भी हाल में लोन की रकम किसी तीसरे पक्ष के अकाउंट में न भेजी जाए.
- रेगुलेटेड एंटिटीज को यह पक्का करना होगा कि LSP को दी जाने वाली कोई भी फीस, चार्ज आदि का भुगतान वे (REs) खुद करें, न कि LSP सीधे उधार लेने वाले से ये चार्ज वसूले.
- उधार लेने वालों पर लगाया जाने वाला पेनाल्टी ब्याज/चार्ज लोन की बकाया राशि पर आधारित होगा. साथ ही, ऐसे पेनाल्टी चार्ज की दर उधार लेने वाले को 'की फैक्ट स्टेटमेंट' (KFS) में सालाना आधार पर पहले ही बतानी होगी.
- रेगुलेटेड एंटिटीज को उधारकर्ता को लोन मंजूर करते समय और रिकवरी की जिम्मेदारी किसी LSP को सौंपते समय या रिकवरी के लिए जिम्मेदार LSP में बदलाव होने पर, रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करने वाले LSP का विवरण बताना होगा, जो रिकवरी के लिए उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत है.
लोन ऐप वाले देते हैं धमकी: जब आप पैसों की जरूरत को लेकर परेशान होते हैं, तो आकर्षक ऐप्स जो बिना CIBIL चेक के तुरंत लोन देने का वादा करते हैं और आपको फंसाते हैं. ये ऐप्स अलग-अलग ब्याज दरों और पेमेंट की शर्तों पर लोन देते हैं. जब ग्राहक लोन नहीं चुका पाते, तो ये ऐप चलाने वाले उन्हें धमकी देते हैं कि उनकी पहचान को 'वॉन्टेड' व्यक्ति या धोखेबाज के तौर पर अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उनके कॉन्टैक्ट्स के बीच उजागर कर दिया जाएगा. कुछ मामलों में, ऐप के मालिक अपनी धमकियों पर अमल भी करते हैं. कुछ पीड़ितों ने यह भी बताया कि उन्होंने ऐसा कोई लोन नहीं लिया था, फिर भी उन्हें धमकी भरे मैसेज मिले.
आपके डेटा का लोन ऐप वाले करते हैं गलत इस्तेमाल: ऐप पर जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो वे बहुत ज्यादा परमिशन मांगते हैं. जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटो, कॉल लॉग और SMS का एक्सेस, जो किसी असली लेंडर की जरूरत से कहीं ज्यादा है. आपकी जानकारी अनजान सर्वर पर अपलोड कर दी जाती है, जिससे स्कैमर्स को आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी का पूरा एक्सेस मिल जाता है. यह चुराया गया डेटा उन्हें परेशान करने, ब्लैकमेल करने और दबाव बनाने के लिए हथियार के तौर पर काम आता है. ये ऐप्स अक्सर प्रोफेशनल दिखते हैं, जिनमें अच्छी ब्रांडिंग और फेक रिव्यू होते हैं, जिससे पहली नजर में खतरे को पहचानना मुश्किल हो जाता है.
लोन रिकवरी के लिए RBI के नए नियम: लोन रिकवरी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नए नियम बनाए हैं ताकि जो लोग EMI पेमेंट नहीं कर पाते, उन्हें लोन देने वाले परेशान न करें. इन नियमों के तहत, बैंकों और रेगुलेटेड लेंडर्स को लोन लेने वालों से संपर्क करने, रिकवरी एजेंट क्या कह सकते हैं, वे कब कॉल कर सकते हैं और वे फील्ड विजिट कैसे करते हैं, इन सभी चीजों के लिए सख्त नियमों का पालन करना होगा. ये नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे.
RBI ने टेक्नोलॉजी-आधारित रिकवरी को भी एक औपचारिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में लेकर आया है. जिसमें फाइनेंस किए गए स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप को रिमोट से लॉक करना शामिल है. अब किसी भी समय रिकवरी कॉल नहीं आएगी. रिकवरी एजेंट सीधे आपके घर या ऑफिस पर नहीं आ सकता. हर रिकवरी कॉल का रिकॉर्ड रखा जाएगा.
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