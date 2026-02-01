बजट 2026: वित्त मंत्री सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट, हर वर्ग को राहत की उम्मीद
Published : February 1, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : February 1, 2026 at 7:16 AM IST
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 का केंद्रीय बजट आज पेश करेंगी. ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इसे रविवार को पेश किया जा रहा है. यह उनका लगातार नौवां बजट होगा, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का यह 15वां बजट होगा. यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद दूसरा पूर्ण बजट भी है. वित्त वर्ष 27 का बजट ऐसे समय में आया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जटिलताएँ बढ़ गई हैं जबकि घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है और महंगाई हाल के उच्चतम स्तर से कम हुई है. वैश्विक माहौल बहुत अनिश्चित बना हुआ है. भू-राजनीतिक तनाव, कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा असमान मौद्रिक ढील और बढ़ते व्यापार विखंडन से भविष्य की संभावनाओं पर दबाव बना हुआ है. इस चुनौती को और बढ़ा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर लगाया गया 50 प्रतिशत का दंडात्मक टैरिफ, जिसने वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर दिया है.
अर्थशास्त्रियों को इस साल का बजट इन क्षेत्रों में केंद्रित होने की उम्मीद
अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि इस साल का बजट रक्षा, बुनियादी ढांचे, पूंजीगत व्यय, बिजली और किफायती आवास पर केंद्रित होगा, जबकि सामाजिक कल्याण प्राथमिकताओं और वित्तीय विवेक के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखा जाएगा. आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि जोर वित्तीय सुदृढ़ीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से समझौता किए बिना विकास की गति को बनाए रखने पर होगा. सरकार ने राजकोषीय घाटे को कोविड-प्रेरित चरम 9.2 प्रतिशत से घटाकर वित्त वर्ष 26 में अनुमानित 4.4 प्रतिशत कर दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि 'वित्तीय ईमानदारी' के इस रास्ते को काफी हद तक बनाए रखा जाएगा. कुल मिलाकर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बजट में विकास को बनाए रखने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने की संभावना है, जबकि वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के अभूतपूर्व चरण से उत्पन्न होने वाली निकट-अवधि की चुनौतियों का समाधान किया जाएगा.