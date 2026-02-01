बजट 2026: वित्त मंत्री सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट, हर वर्ग को राहत की उम्मीद

अर्थशास्त्रियों को इस साल का बजट इन क्षेत्रों में केंद्रित होने की उम्मीद

अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि इस साल का बजट रक्षा, बुनियादी ढांचे, पूंजीगत व्यय, बिजली और किफायती आवास पर केंद्रित होगा, जबकि सामाजिक कल्याण प्राथमिकताओं और वित्तीय विवेक के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखा जाएगा. आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि जोर वित्तीय सुदृढ़ीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से समझौता किए बिना विकास की गति को बनाए रखने पर होगा. सरकार ने राजकोषीय घाटे को कोविड-प्रेरित चरम 9.2 प्रतिशत से घटाकर वित्त वर्ष 26 में अनुमानित 4.4 प्रतिशत कर दिया है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि 'वित्तीय ईमानदारी' के इस रास्ते को काफी हद तक बनाए रखा जाएगा. कुल मिलाकर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बजट में विकास को बनाए रखने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने की संभावना है, जबकि वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के अभूतपूर्व चरण से उत्पन्न होने वाली निकट-अवधि की चुनौतियों का समाधान किया जाएगा.