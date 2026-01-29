ETV Bharat / business

Economic Survey 2026 LIVE: जीडीपी ग्रोथ और महंगाई दर पर रहेगी सबकी नजर, वित्त मंत्री थोड़ी देर में पेश करेंगी रिपोर्ट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (File Photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 10:30 AM IST

Updated : January 29, 2026 at 11:01 AM IST

संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन आज (गुरुवार, 29 जनवरी) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश करेंगी. यह दस्तावेज़ पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण है, जो आगामी केंद्रीय बजट के लिए सरकार की प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशाओं को निर्धारित करने में मदद करता है.

सर्वेक्षण में जीडीपी (GDP) ग्रोथ, महंगाई दर, रोजगार के अवसर, निर्यात-आयात के आंकड़े और कृषि, उद्योग व सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों की स्थिति पर विस्तार से रिपोर्ट होगी. इसमें 'पीएम गति शक्ति' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के प्रभाव का भी मूल्यांकन किया जाएगा.

आर्थिक सर्वेक्षण को अर्थव्यवस्था का 'एक्स-रे' माना जाता है. यह बाजार और संसद दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि यह भविष्य की आर्थिक स्थिरता और विकास का खाका प्रस्तुत करता है

LIVE FEED

11:00 AM, 29 Jan 2026 (IST)

'विकसित भारत 2047 के लिए महत्वपूर्ण कालखंड शुरू', बजट सत्र से पहले बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया. पीएम मोदी ने 21वीं सदी के इस पड़ाव को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अब अगले 25 वर्षों का वह निर्णायक चरण शुरू हो रहा है, जो हमें 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य तक ले जाएगा.

प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए कहा कि यह देश के संसदीय इतिहास के लिए गर्व का क्षण है. उन्होंने बताया कि निर्मला सीतारमण देश की पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री बन गई हैं, जो लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश करने जा रही हैं.

राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं, विशेषकर युवाओं के सपनों का प्रतिबिंब है. उन्होंने विश्वास जताया कि सभी सांसद राष्ट्रपति के मार्गदर्शन को गंभीरता से लेंगे और सदन की कार्यवाही में सकारात्मक योगदान देंगे. प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस सदी के दूसरे क्वार्टर का यह पहला बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला होगा.

10:56 AM, 29 Jan 2026 (IST)

रुपये की गिरावट पर CEA का बड़ा बयान; बोले- यह केवल भारत की नहीं, सभी उभरते बाजारों की समस्या

मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने रुपये की कमजोरी को वैश्विक संदर्भ में देखने की सलाह दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 2025 की शुरुआत से डॉलर के मुकाबले रुपया 6% से अधिक गिरा है, लेकिन यह रुझान सभी उभरते बाजारों में एक समान है.

नागेश्वरन के अनुसार, यदि 2020 से अब तक के छह वर्षों का डेटा देखें, तो भारतीय रुपये सहित अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं में डॉलर के मुकाबले लगभग बराबर गिरावट आई है. उन्होंने कहा कि भले ही अल्पकाल में कुछ मुद्राएं बेहतर दिखें, लेकिन लंबी अवधि का व्यापक रुझान वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण कमजोरी का ही है.

10:55 AM, 29 Jan 2026 (IST)

कोटक महिंद्रा के निलेश शाह ने रखीं 3 बड़ी उम्मीदें; इंफ्रा निवेश और गोल्ड मोनेटाइजेशन पर जोर

नई दिल्ली: कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के एमडी निलेश शाह ने आगामी केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सरकार के सामने तीन मुख्य प्राथमिकताएं रखी हैं, जिन्हें बाजार भी सकारात्मक रूप से देखेगा.

शाह के अनुसार, सरकार को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाना चाहिए. इस निवेश को फंड करने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार केवल टैक्स पर निर्भर न रहे, बल्कि एसेट मोनेटाइजेशन और रणनीतिक विनिवेश जैसे नए स्रोतों से राजस्व जुटाए.

उनकी तीसरी और सबसे अनूठी उम्मीद गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है. शाह ने कहा कि लोगों की तिजोरियों में पड़े बेकार सोने-चांदी को बाजार में लाने के लिए 'आउट-ऑफ-द-बॉक्स' सोच अपनानी चाहिए. अगर सरकार इन तीनों बिंदुओं—इंफ्रा निवेश, राजस्व के नए स्रोत और राजकोषीय अनुशासन—पर मजबूती से आगे बढ़ती है, तो बाजार इस बजट का जोरदार स्वागत करेगा.

10:32 AM, 29 Jan 2026 (IST)

अनुमान से बेहतर रही है भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि

नई दिल्ली: संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किए जाने से पहले एक उत्साहजनक विश्लेषण सामने आया है. आंकड़ों के अनुसार, भारत की वास्तविक जीडीपी (GDP) वृद्धि दर अक्सर इकोनॉमिक सर्वे के शुरुआती अनुमानों को पीछे छोड़ देती है.

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले बजट पूर्व दस्तावेज़ में इसके 6.3-6.8% रहने का अनुमान लगाया गया था. इसी तरह, 2023-24 में अर्थव्यवस्था ने सबको चौंकाते हुए 9.2% की शानदार ग्रोथ दर्ज की थी, जो सर्वेक्षण के 6-6.8% के अनुमान से काफी अधिक थी. हालांकि, 2024-25 में विकास दर 6.5% रही, जो अनुमानित सीमा के भीतर थी.

ऐतिहासिक आंकड़ों पर गौर करें तो 2021-22 में 'बेस इफेक्ट' के कारण ग्रोथ 9.7% रही थी, जबकि कोविड प्रभावित वर्ष 2020-21 में यह -5.8% दर्ज की गई थी.

आर्थिक सर्वेक्षण देश की वित्तीय सेहत का एक विस्तृत स्नैपशॉट पेश करता है. यह रिपोर्ट न केवल सरकार की आर्थिक सोच को स्पष्ट करती है, बल्कि 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026 के लिए आधार भी तैयार करती है. निवेशकों और अर्थशास्त्रियों की नजर आज पेश होने वाले नए लक्ष्यों पर टिकी है.

