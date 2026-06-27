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Bank Holidays: जुलाई में बैंक जाने का है प्लान? फटाफट देख लें छुट्टियों की नई लिस्ट, वरना वापस लौटना पड़ेगा खाली हाथ

जुलाई 2026 में छह साप्ताहिक और छह क्षेत्रीय अवकाशों के कारण बैंक 12 दिन बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 2:17 PM IST

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हैदराबाद: जुलाई 2026 का महीना शुरू होने वाला है. अगर आपको अगले महीने बैंक शाखा जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, जुलाई 2026 में देश के विभिन्न राज्यों में रविवार और शनिवार की साप्ताहिक छुट्टियों को मिलाकर बैंक कुल 12 दिन बंद रहेंगे.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइंस के मुताबिक, ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों के स्थानीय त्योहारों, सांस्कृतिक आयोजनों और जयंती के आधार पर तय की गई हैं. हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी.

साप्ताहिक छुट्टियों की सूची (देशभर में लागू)
जुलाई के महीने में चार रविवार और दो शनिवार पड़ रहे हैं, जिस दौरान पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे:

  • 5 जुलाई: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
  • 11 जुलाई: दूसरा शनिवार (साप्ताहिक अवकाश)
  • 12 ... रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
  • 19 ... रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
  • 25 ... चौथा शनिवार (साप्ताहिक अवकाश)
  • 26 ... रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

क्षेत्रीय और राज्य-स्तरीय छुट्टियां
साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय त्योहारों के कारण बैंक बंद रहेंगे.

  • 6 जुलाई (सोमवार): एमएचआईपी दिवस के मौके पर आइजोल में बैंक बंद रहेंगे.
  • 9 जुलाई (गुरुवार): बेहदेहिनखलाम त्योहार के अवसर पर शिलांग में बैंकों का अवकाश रहेगा.
  • 16 जुलाई (गुरुवार): रथ यात्रा/कंग/हरेला के पावन अवसर पर भुवनेश्वर, देहरादून, इंफाल और शिलांग में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.
  • 17 जुलाई (शुक्रवार): यू तिरोत सिंह की पुण्यतिथि के सम्मान में शिलांग के बैंकों में कामकाज नहीं होगा.
  • 18 जुलाई (शनिवार): द्रुकपा त्शे-जी बौद्ध त्योहार के कारण गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे.
  • 22 जुलाई (बुधवार): खारची पूजा के पावन अवसर पर अगरतला में बैंकों की छुट्टी रहेगी.

डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू
बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. सभी डिजिटल माध्यम जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं 24 घंटे और सातों दिन बिना किसी रुकावट के काम करेंगी. ग्राहक आसानी से फंड ट्रांसफर और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं. हालांकि, चेक क्लीयरेंस और फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन जैसे काम बैंक खुलने पर ही पूरे हो सकेंगे.

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