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Bank Holidays: जुलाई में बैंक जाने का है प्लान? फटाफट देख लें छुट्टियों की नई लिस्ट, वरना वापस लौटना पड़ेगा खाली हाथ

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: जुलाई 2026 का महीना शुरू होने वाला है. अगर आपको अगले महीने बैंक शाखा जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, जुलाई 2026 में देश के विभिन्न राज्यों में रविवार और शनिवार की साप्ताहिक छुट्टियों को मिलाकर बैंक कुल 12 दिन बंद रहेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइंस के मुताबिक, ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों के स्थानीय त्योहारों, सांस्कृतिक आयोजनों और जयंती के आधार पर तय की गई हैं. हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी. साप्ताहिक छुट्टियों की सूची (देशभर में लागू)

जुलाई के महीने में चार रविवार और दो शनिवार पड़ रहे हैं, जिस दौरान पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे: