31 दिसंबर तक आधार से लिंक नहीं किया तो बंद हो जाएगा आपका PAN कार्ड

अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं करवाया तो पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा.

Your PAN card will be blocked if it is not linked to Aadhaar.
आधार से लिंक नहीं किया तो बंद हो जाएगा आपका PAN कार्ड (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2025 at 1:51 PM IST

हैदराबाद : पैन कार्ड आज के समय सबसे अहम डाक्यूमेंट हो गया है. यदि आपने अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN Card) अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं किया है, तो सतर्क हो जाइए. ऐसे में 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. फलस्वरूप आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है.

इस संबंध में टैक्सबडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, 'आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से बंद कर दिया जाएगा. इससे आप आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा आपको कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा. यहां तक कि आपकी सैलरी आने या एसआईपी में रुपये डालने में दिक्कत आ सकती है.

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का सरल तरीका

आप घर बैठे कुछ मिनटों में पैन-आधार लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करना होगा.

इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
इसके बाद होम पेज पर नीचे ‘Quick Links’ में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.
अब नए पेज पर अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
तत्पश्चात Validate बटन पर क्लिक करें.
फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे डालकर वेरिफाई करें.
अगर आपका पैन पहले से इनऑपरेटिव था, तो लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की फीस भरनी होगी.
इसके बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.

क्या सभी को पैन-आधार लिंक करना आवश्यक है?
हां, वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन कार्ड जारी हुआ है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. यदि ऐसा नहीं किया गया, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आप कई वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित हो जाएंगे.

