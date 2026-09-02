'सामने वाला क्या सोचेगा...' बस इसी डर में नौकरियां और बड़े मौके गंवा रहे हैं 83% Gen Z
आंके जाने के डर से 83% युवा पेशेवर सीनियर्स से संपर्क करने में हिचकिचा रहे हैं, जिससे वे करियर के बड़े मौके गंवा रहे हैं.
Published : September 2, 2026 at 5:12 PM IST
मुंबई: आज के युवा तकनीक और सोशल मीडिया की दुनिया में पले-बढ़े हैं. वे इंटरनेट पर तो हर समय दूसरों से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब बात अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए पेशेवर लोगों से संपर्क करने की आती है, तो उनके कदम पीछे खिंच जाते हैं. प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन की एक नई रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारत के 83% जेन-जी पेशेवर आंके जाने के डर से करियर में मददगार लोगों से बात करने में कतरा रहे हैं.
यह रिपोर्ट दुनिया भर के 12 देशों (जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर) में फुल-टाइम और पार्ट-टाइम काम करने वाले 18,050 लोगों पर किए गए सर्वे पर आधारित है.
युवाओं को किस बात का है डर?
रिपोर्ट के अनुसार, जेन-जी पेशेवर (जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है) अपने करियर को लेकर गंभीर हैं, लेकिन नेटवर्किंग के दौरान उनके मन में तीन सबसे बड़े डर होते हैं:
- आंके जाने का डर (44%): युवाओं को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उनकी काबिलियत या उनके बात करने के तरीके को लेकर कोई गलत धारणा न बना ले.
- दूसरों को परेशान करने की चिंता (39%): वे सोचते हैं कि किसी सीनियर या विशेषज्ञ को मैसेज भेजकर वे उनका कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं.
- बनावटी दिखने का डर (37%): उन्हें डर रहता है कि उनका संपर्क करना कहीं मतलबी या सिर्फ काम निकालने जैसा न लगे.
क्या हैं इसके नुकसान और चुनौतियां?
भारत में 79% युवा यह अच्छी तरह समझते हैं कि करियर में आगे बढ़ने के लिए सही लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है. इसके बावजूद, 52% युवाओं को यह समझ ही नहीं आता कि बातचीत की शुरुआत कैसे करें. वहीं, 53% लोग सोशल मीडिया पर जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उस जुड़ाव को एक वास्तविक कामकाजी रिश्ते में नहीं बदल पाते.
सबसे बड़ी समस्या यह है कि लगभग 59% युवाओं को आज तक किसी ने यह सिखाया ही नहीं कि प्रोफेशनल रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं. मार्गदर्शन की कमी के कारण वे फैसला नहीं ले पाते कि किससे, कब और क्या बात करनी चाहिए.
यह हिचक उनके करियर के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि लिंक्डइन का डेटा दिखाता है कि अगर किसी कंपनी में आपका पहले से कोई कनेक्शन (जान-पहचान) है, तो वहाँ नौकरी मिलने की संभावना 8.5 गुना बढ़ जाती है.
उम्मीद की किरण: सीनियर पीढ़ी है तैयार
इस डर के बीच एक बहुत ही सकारात्मक बात सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार, पुरानी पीढ़ी के 92% मिलेनियल्स (Gen-Y) और 95% जेन-एक्स (Gen-X) पेशेवर शुरुआती करियर वाले युवाओं की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वे उन युवाओं को भी गाइड करने के लिए राजी हैं, जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते. यानी, रुकावट सामने वाले की तरफ से नहीं, बल्कि युवाओं की खुद की हिचकिचाहट में है.
एक्सपर्ट की राय: कैसे शुरू करें बातचीत?
लिंक्डइन इंडिया की करियर एक्सपर्ट और सीनियर मैनेजिंग एडिटर निरजिता बनर्जी का कहना है, "नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है और करियर के रास्ते जटिल हो रहे हैं. ऐसे में हुनर सीखने जितना ही जरूरी मजबूत प्रोफेशनल रिश्ते बनाना भी है."
उन्होंने सलाह दी कि नेटवर्किंग का मतलब यह नहीं है कि आप अचानक किसी अजनबी के पास जाकर असहज बातचीत शुरू कर दें. यदि आप धीरे-धीरे छोटे-छोटे मैसेज या कमेंट्स के जरिए बात बढ़ाते हैं, तो समय के साथ भरोसा बनता है. यही भरोसा आगे चलकर आपको करियर में सही अवसर, जानकारी और सहयोग दिलाता है.
युवाओं को यह समझना होगा कि नेटवर्किंग कोई दिखावा नहीं, बल्कि सीखने की एक प्रक्रिया है. जब 90% से अधिक सीनियर्स मदद के लिए तैयार हैं, तो जेन-जी पेशेवरों को डर छोड़कर सिर्फ एक छोटा और सम्मानजनक संदेश भेजकर पहला कदम बढ़ाना चाहिए.
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