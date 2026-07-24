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रोजगार का नया ठिकाना, महानगर छूटे पीछे, भारत के ये 10 छोटे शहर बने युवाओं की पहली पसंद

हैदराबाद: भारत का जॉब मार्केट इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है. वह दौर अब बीत चुका है जब बेहतर करियर और अच्छी सैलरी के लिए युवाओं को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे बड़े महानगरों का रुख करना पड़ता था. आज देश के छोटे और मध्यम यानी टियर-2 (Tier-2) शहर आर्थिक तरक्की और रोजगार के नए केंद्र बनकर उभरे हैं.

इस ऐतिहासिक बदलाव की पुष्टि 'लिंक्डइन न्यूज इंडिया' की ताजा रिपोर्ट "सिटीज ऑन द राइज 2026" से हुई है. इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए लिंक्डइन ने मार्च 2024 से फरवरी 2026 के बीच लाखों भारतीय प्रोफाइल्स और नौकरियों के विज्ञापनों का गहराई से विश्लेषण किया है. इस सूची में उन शहरों को शामिल किया गया है, जहां बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हुआ है और जो बड़ी कंपनियों व युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं.

आइए जानते हैं भारत के उन शीर्ष 10 उभरते शहरों के बारे में, जहां नौकरियों की बौछार हो रही है.

1. विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) – नंबर वन उभरता शहर

इस सूची में विशाखापत्तनम पहले स्थान पर है. यह खूबसूरत तटीय शहर अब सिर्फ अपने बंदरगाह के लिए ही नहीं, बल्कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े हब के रूप में जाना जा रहा है. दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने यहां 15 बिलियन डॉलर का एक विशाल एआई (AI) हब स्थापित किया है. इसके अलावा, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां ₹1.6 लाख करोड़ की लागत से एक मेगा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. इन्फोसिस, कॉग्निजेंट और एक्सेंचर जैसी बड़ी आईटी कंपनियों ने भी यहां अपने नए कैंपस खोले हैं. यहां प्रमुख क्षेत्र आईटी सेवाएं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेट टेक्नोलॉजी है. यहां 17.1% नौकरियां पूरी तरह से घर से और 5.2% हाइब्रिड मोड में उपलब्ध हैं.

2. लुधियाना (पंजाब) – टेक्सटाइल से आगे बढ़ा दायरा

पंजाब का यह शहर कभी केवल कपड़ा मिलों के कारण "भारत का मैनचेस्टर" कहा जाता था. लेकिन आज लुधियाना पारंपरिक उद्योगों की सीमाओं को तोड़कर नए क्षेत्रों में कदम रख रहा है. टाटा स्टील ने यहां एक बड़ा प्लांट लगाया है. नए हलवारा एयरपोर्ट के शुरू होने से यहां की कनेक्टिविटी वैश्विक स्तर की हो गई है. मैरियट और आईएचसीएल जैसे बड़े होटल ब्रांड्स तेजी से यहां पैर पसार रहे हैं. यहां प्रमुख क्षेत्र बैंकिंग और लोन सेवाएं, आईटी सर्विसेज और उच्च शिक्षा. यहां युवाओं के लिए 23% रिमोट और 16.5% हाइब्रिड काम के विकल्प मौजूद हैं.

3. सूरत (गुजरात) – डायमंड सिटी की नई चमक

गुजरात का सूरत शहर अब सिर्फ हीरा तराशने और कपड़ा व्यापार तक सीमित नहीं है. बुनियादी ढांचे के मामले में यह शहर देश के सबसे आधुनिक शहरों को टक्कर दे रहा है. भारत की पहली बुलेट ट्रेन का निर्माण यहां बेहद तेज गति से चल रहा है. शहर का सालाना निर्यात 10 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है और यहां 1,200 से अधिक सक्रिय स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं. आईटी सर्विसेज, कोर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और बैंकिंग प्रमुख क्षेत्र हैं. यहां 14.1% रिमोट और 10.2% हाइब्रिड वर्क ऑप्शंस उपलब्ध हैं.

4. वडोदरा (गुजरात) – कॉपोरेट घरानों की नई पसंद

गुजरात की यह सांस्कृतिक राजधानी अब एक बड़े कमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल चुकी है. देश के बड़े बिजनेस घराने अब मुंबई को छोड़कर वडोदरा का रुख कर रहे हैं. गोदरेज प्रॉपर्टीज और अरविंद स्मार्टस्पेस जैसे रियल एस्टेट दिग्गजों ने यहां भारी निवेश किया है. केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सर्विसेज और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्रमुख क्षेत्र हैं. यहां पूरी तरह रिमोट वर्क केवल 3.4% है, लेकिन हाइब्रिड काम का चलन 10.1% है.

5. प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) – धार्मिक नगरी से रोजगार तीर्थ तक

उत्तर प्रदेश का यह ऐतिहासिक शहर, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, अब युवाओं को आकर्षित करने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर चुका है. शहर में 65 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है. नई पर्यटन नीति के तहत बने 800 से अधिक नए होमस्टे ने होटल और आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में नौकरियों की बाढ़ ला दी है. यहां प्रमुख क्षेत्र हैं बैंकिंग, उच्च शिक्षा और आईटी सर्विसेज. यहां हाइब्रिड वर्क का प्रतिशत काफी अधिक यानी 26.2% है.

छलांग लगाते अन्य प्रमुख शहर (रैंक 6 से 10)