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LIC OFS सुपरहिट, सरकार ने बेचे 82.23 करोड़ शेयर, खजाने में आए ₹31,552 करोड़

नई दिल्ली: भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) के शेयर बेचकर ₹31,552 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस प्रक्रिया को 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) कहा जाता है. सरकार के निवेश विभाग (DIPAM) के सचिव ने सोशल मीडिया पर इस बड़ी कामयाबी की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बाजार के बड़े निवेशकों और आम जनता दोनों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

निवेशकों के भारी उत्साह को देखते हुए सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखे अतिरिक्त शेयर भी बाजार में बेच दिए. इस बिक्री के बाद अब एलआईसी में आम जनता और अन्य निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई है. इसके साथ ही एलआईसी ने शेयर बाजार के उस जरूरी नियम को समय से पहले पूरा कर लिया है, जिसके तहत हर लिस्टेड कंपनी में कम से कम 10% हिस्सेदारी पब्लिक की होनी जरूरी है.

देश का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस ऑफर के तहत कुल 82,23,33,558 शेयर बेचे गए हैं. पैसों के मामले में यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर बन गया है. विभाग के सचिव ने एलआईसी पर भरोसा जताने के लिए सभी छोटे-बड़े निवेशकों का धन्यवाद किया है.