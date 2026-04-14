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LIC का बड़ा धमाका: 1 शेयर पर 1 शेयर मिलेगा फ्री, लिस्टिंग के बाद पहली बार बोनस का ऐलान

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), ने अपने करोड़ों निवेशकों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है. शेयर बाजार में कदम रखने के करीब चार साल बाद, LIC ने अपने शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर देने का ऐतिहासिक फैसला किया है. इसका सीधा मतलब है कि रिकॉर्ड डेट पर जिस निवेशक के पास LIC का एक शेयर होगा, उसे कंपनी की ओर से एक शेयर बिल्कुल मुफ्त (फ्री) दिया जाएगा.

बोर्ड की बैठक में लगी मुहर

बीते 13 अप्रैल को हुई LIC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की महत्वपूर्ण बैठक में इस बोनस इश्यू के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. कंपनी ने देर रात शेयर बाजार (एक्सचेंज फाइलिंग) को सूचित किया कि यह कदम निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने और बाजार में शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उठाया गया है. हालांकि, बोनस शेयर पाने की 'रिकॉर्ड डेट' की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि 12 जून 2026 तक बोनस शेयर पात्र शेयरधारकों के डीमैट खातों में क्रेडिट कर दिए जाएंगे.

मजबूत वित्तीय सेहत का प्रमाण

LIC का यह फैसला उसकी शानदार कारोबारी सेहत को दर्शाता है. दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के पास 1.46 लाख करोड़ रुपये का विशाल 'रिजर्व एंड सरप्लस' मौजूद है. वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 17.4% बढ़कर 12,930.44 करोड़ रुपये रहा. वहीं, नेट प्रीमियम इनकम भी 17.4% उछलकर 1.25 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई, जो कंपनी की बाजार में बढ़ती पकड़ का सबूत है.

शेयरों की चाल: अर्श से फर्श और फिर वापसी

LIC की शेयर बाजार की यात्रा किसी रोलर-कोस्टर राइड से कम नहीं रही है. 17 मई 2022 को ₹949 के भाव पर लिस्ट होने के बाद, शेयर ने निवेशकों को काफी समय तक निराश किया और 29 मार्च 2023 को ₹530.20 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया.