बेटी के भविष्य की चिंता खत्म, LIC की इस स्कीम में ₹121 बचाकर पाएं ₹27 लाख की गारंटी

नई दिल्ली: हर माता-पिता का सपना होता है कि उनकी लाडली की पढ़ाई और शादी बिना किसी आर्थिक तंगी के धूमधाम से पूरी हो. महंगाई के इस दौर में उच्च शिक्षा और विवाह के खर्चों को संभालना एक बड़ी चुनौती है. इसी जरूरत को देखते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम की एक खास योजना—LIC कन्यादान पॉलिसी (जीवन लक्ष्य प्लान-933)—बाजार में धूम मचा रही है.

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी 'छोटी किश्त और बड़ा फायदा' वाली रणनीति है, जो मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है.

क्या है ₹27 लाख का गणित?

LIC कन्यादान पॉलिसी के तहत यदि आप अपनी बेटी के लिए रोजाना मात्र ₹121 (लगभग ₹3,600 प्रति माह) की बचत करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग ₹27 लाख का मोटा फंड मिलता है. इस स्कीम की अवधि 25 वर्ष होती है, लेकिन इसमें प्रीमियम का भुगतान केवल 22 वर्षों तक ही करना होता है. यानी आखिरी के 3 साल आपको कोई प्रीमियम नहीं देना, फिर भी आपकी पॉलिसी जारी रहती है और मैच्योरिटी पर पूरा लाभ मिलता है.