LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का मुनाफा 61% गिरा, शेयर में तेज गिरावट

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर में आज भारी गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के बेहद कमजोर नतीजे रहे.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 1:22 PM IST

नई दिल्ली: प्रमुख उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड को वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बड़ा झटका लगा है. कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 61.58 प्रतिशत घटकर 89.67 करोड़ रुपये रह गया. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 233.45 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था. कंपनी ने बुधवार को अपने तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी किए, जिसके बाद शेयर बाजार में इसके स्टॉक पर दबाव देखने को मिला.

शेयर में 3.80 फीसदी की गिरावट
कमजोर तिमाही नतीजों के बाद गुरुवार को बीएसई पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर गिरावट के साथ खुला. 1518.15 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले यह 1421.05 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 1394.25 रुपये के निचले स्तर तक फिसल गया. करीब सवा 11 बजे तक शेयर 57.70 रुपये यानी 3.80 फीसदी की गिरावट के साथ 1460.45 रुपये पर कारोबार करता दिखा. निवेशकों ने कमजोर मुनाफे के चलते बिकवाली की.

रेवेन्यू में भी आई नरमी
समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 4,114.4 करोड़ रुपये रहा, जो लगभग स्थिर माना जा रहा है. हालांकि, यह पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 4,395.53 करोड़ रुपये के मुकाबले कम है. पिछले साल अक्टूबर में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद यह कंपनी का दूसरा तिमाही परिणाम है.

कमजोर मांग और महंगाई का असर
कंपनी के तिमाही प्रदर्शन पर त्योहारों के बाद की सुस्ती का असर पड़ा. बाजार में कमजोर ट्रेड गतिविधि और उपभोक्ता मांग में कमी के कारण बिक्री पर दबाव बना रहा. जानकारों का मानना है कि कंपनी ने अपनी ब्रांड छवि को बनाए रखने के लिए भारी छूट देने से परहेज किया, जिससे बिक्री बढ़ाने का अवसर सीमित रहा और मार्जिन प्रभावित हुए.

इसके अलावा, कमोडिटी कीमतों में बढ़ोतरी और रुपये में कमजोरी ने भी कंपनी की लागत बढ़ाई, जिससे मुनाफे पर अतिरिक्त दबाव पड़ा. इन सभी कारणों से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के तीसरी तिमाही के नतीजे अपेक्षा से कमजोर रहे. निवेशकों की नजर अब आने वाली तिमाहियों में मांग में सुधार और लागत नियंत्रण के उपायों पर रहेगी.

