Budget 2026: AI, ड्रोन और मिसाइल पर फोकस, इस बार भारत का रक्षा बजट होगा निर्णायक

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: भारत के चारों ओर तेजी से बदलते सुरक्षा हालात, पड़ोसी देशों में बढ़ती सैन्य गतिविधियां और दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित हथियारों की होड़ के बीच आगामी केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र को लेकर बड़े और दूरगामी फैसले लिए जाने की संभावना है. 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार न केवल रक्षा खर्च बढ़ाने पर विचार कर सकती है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर से मिले अनुभवों और कमियों को दूर करने के लिए नई प्राथमिकताएं भी तय कर सकती है.

ऑपरेशन सिंदूर से मिले अहम सबक

हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और कमजोरियों—दोनों को सामने रखा. इस अभियान में थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने मिलकर आधुनिक युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन साथ ही कुछ तकनीकी और संरचनात्मक कमियां भी उजागर हुईं. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े सैन्य अभियान के बाद उससे मिले सबकों के आधार पर रणनीति और बजट में बदलाव करना जरूरी होता है.

रणनीति के अनुसार तय होना चाहिए रक्षा बजट

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) शंकर प्रसाद का कहना है कि रक्षा बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह देश की रणनीति से जुड़ा होता है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं ने अपने-अपने स्तर पर अध्ययन किया है और यह आकलन किया है कि कहां तकनीकी कमी रही, कहां संसाधनों की जरूरत पड़ी और किन क्षेत्रों में भविष्य की तैयारी मजबूत करनी होगी.

तकनीकी रूप से मजबूत बनानी होंगी सेनाएं

लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद के अनुसार, आज के दौर में युद्ध केवल जमीन पर सैनिकों के आमने-सामने होने तक सीमित नहीं रह गया है. मिसाइल तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर क्षमता और वायु शक्ति आधुनिक युद्ध के अहम हिस्से बन चुके हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और आधुनिक बनाना अब विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है.

अस्थिर वैश्विक माहौल बढ़ा रहा चुनौती

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष—जैसे ईरान, गाजा, यूक्रेन और यूरोप में तनाव—यह दिखाते हैं कि वैश्विक रणनीतिक माहौल बेहद अस्थिर है. लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद के अनुसार, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां कभी-कभी ऐसी बन जाती हैं जहां सैन्य कार्रवाई जरूरी हो जाती है. ऐसे में देश को हमेशा तैयार रहना होगा.

जीडीपी नहीं, जरूरत के हिसाब से हो बजट

उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा बजट को केवल जीडीपी के प्रतिशत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा बजट इस आधार पर होना चाहिए कि आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए हमें किन क्षमताओं की जरूरत है और उन्हें हासिल करने में कितना खर्च आएगा.

हथियारों की खरीद में समय एक बड़ी चुनौती

रक्षा उपकरणों की खरीद और निर्माण में समय एक अहम कारक है. लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद के अनुसार, अत्याधुनिक हथियार रातों-रात उपलब्ध नहीं हो जाते. अगर आयात करना है तो उत्पादन और आपूर्ति में समय लगता है, और अगर स्वदेशी निर्माण है तो अनुसंधान एवं विकास (R&D) में वर्षों लग सकते हैं. इसलिए बजट बनाते समय समय-सीमा को ध्यान में रखना जरूरी है.

आधुनिकीकरण की धीमी रफ्तार का इतिहास

उन्होंने बताया कि 1990 से 2015 के बीच भारतीय सशस्त्र बलों का पर्याप्त आधुनिकीकरण नहीं हो पाया. हालांकि, पिछले 8 से 10 वर्षों में इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं. नए हथियार, आधुनिक उपकरण और तकनीकें शामिल की गई हैं, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है.

आत्मनिर्भर भारत और रक्षा उत्पादन

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. सरकारी रक्षा कंपनियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र भी अब रक्षा उत्पादन और अनुसंधान में सक्रिय भूमिका निभा रहा है. बड़ी संख्या में निजी कंपनियां हथियार निर्माण, ड्रोन तकनीक और रक्षा अनुसंधान में निवेश कर रही हैं. इसके लिए सरकार को R&D में अधिक बजट देना होगा.

AI, ड्रोन और मिसाइल: भविष्य का युद्ध

प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बीके खन्ना का कहना है कि भविष्य के युद्ध में AI, ड्रोन, मिसाइल और मशीन लर्निंग की भूमिका सबसे अहम होगी. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों ने आधुनिक हथियारों और वायु शक्ति का प्रभावी उपयोग कर यह साबित किया कि भारत आधुनिक युद्ध के लिए तैयार है.

बिना प्रत्यक्ष युद्ध के मिली सफलता

ब्रिगेडियर खन्ना के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें दुश्मन से सीधा संपर्क नहीं हुआ, फिर भी लक्ष्य हासिल कर लिया गया. वायुसेना की ताकत, मिसाइलों की सटीक मार और नौसेना की रणनीतिक मौजूदगी ने दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक और सैन्य दबाव बनाया.