लेंसकार्ट की सुस्त शुरुआत, 9 फीसदी गिरावट के बाद स्टॉक फिर संभला

दोपहर लगभग 2 बजे, लेनकार्ट्स के शेयर अपने आईपीओ मूल्य के बराबर स्थिर कारोबार कर रहे थे. शेयर लिस्टिंग प्राइस से 0.6 प्रतिशत की बढ़त के साथ 404.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

लिस्टिंग के तुरंत बाद, शेयर इश्यू प्राइस से 9 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट के साथ 355.70 रुपये के इंट्रा-डे लो पर आ गया. हालांकि, बाद में दोपहर के कारोबार में इसमें तेजी से सुधार हुआ और दिन के लो से 15 प्रतिशत से ज़्यादा चढ़कर 413.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया.

कंपनी के शेयर बीएसई पर 390 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए, जो इसके निर्गम मूल्य 402 रुपये से लगभग 3 प्रतिशत कम है, जबकि एनएसई पर यह थोड़ा बढ़कर 395 रुपये पर खुला.

मुंबई: आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड के 7,278 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी के बावजूद, सोमवार को शेयर बाजारों में इसकी शुरुआत धीमी रही. हालांकि उसके बाद इसके शेयरों में सुधार आया.

इस बीच, घरेलू शेयर सूचकांक सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे. सेंसेक्स 414 अंक या 0.5 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,630.53 पर और निफ्टी 122 अंक या 0.48 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,615.85 पर था. इस साल इस आईपीओ पर सबसे ज़्यादा नजर रखी गई थी और इसकी अच्छी मांग देखी गई थी, कुल मिलाकर 28 गुना सब्सक्राइब हुआ था.

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, निवेशकों ने प्रस्तावित 9.97 करोड़ शेयरों के मुकाबले 281.88 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई. योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) खंड ने सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया दी. इन्होंने अपने लिए आरक्षित शेयरों का 40.35 गुना सब्सक्राइब किया. वहीं गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) ने 18.23 गुना सब्सक्राइब किया.

382-402 रुपये प्रति शेयर के अपेक्षाकृत ऊंचे मूल्य बैंड के बावजूद खुदरा भागीदारी भी मजबूत रही. सार्वजनिक पेशकश में 2,150.74 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए. साथ ही 5,128.02 करोड़ रुपये का बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) शामिल था.

इस सुस्त शुरुआत ने ग्रे मार्केट में ठंडे रुख को दर्शाया. जहां लिस्टिंग से पहले प्रीमियम लगभग 2 प्रतिशत तक गिर गया था, जो केवल मामूली बढ़त की उम्मीदों को दर्शाता है. धीमी शुरुआत के बावजूद, दोपहर के कारोबार में लेंसकार्ट की तेजी से रिकवरी ने इस तेजी से बढ़ते आईवियर ब्रांड में निवेशकों की दिलचस्पी जारी रहने का संकेत दिया.